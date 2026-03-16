Ring Royale 2026: Karely Ruiz y Marcela Mistral protagonizan la pelea estelar de este evento

La pelea de box estelar de la primera edición del Ring Royale 2026 fue la de Karely Ruiz contra Marcela Mistral, la cual se llevó a cabo este 15 de marzo de 2026. La contienda se calentó desde el pasado 14 de marzo durante el pesaje cuando la creadora de contenido empujó a la conductora regia, sin embargo, quien se hizo con la contienda por decisión unánime fue la conductora y esposa de Poncho de Nigris.

En el primer asalto, la Musa y la creadora de contenido intercambiaron varios golpes, pero al final fue la conductora regia quien se pudo llevar el asalto número uno; para el segundo round, Mistral mandó a la lona a la creadora de contenido y además todos sus derechazos sí conectaban en el rostro de Karely Ruiz.

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¿Cómo inició la rivalidad entre Marcela Mistral y Karely Ruiz?

Así inició la rivalidad entre Karely Ruiz y Marcela Mistral inició desde el pasado 2020, cuando la creadora de contenido coincidió en uno de los programas de la esposa de Poncho de Nigris, en ese momento, cuando la Musa era juez, mandó callar a la hoy famosa influencer, al cuestionarla qué vendía, o qué anunciaba.

Desde aquel año, tanto Karely como Musa Mistral intercambiaron indirectas y declaraciones que fueron alimentando el morbo mediático y la comparación entre sus trayectorias; por un lado, la creadora de contenido tiene por lo menos 11 millones de seguidores en Instagram, además llegaba de ganar en un evento similar que se dio en Colombia donde se impuso a Karina García.

¿Quién es Marcela Mistral?

Marcela Mistral es actualmente la esposa de Poncho de Nigris, sin embargo ha tenido una carrera como conductora y de igual manera creadora de contenido junto a su esposo. La hoy rival de Karely nació el 23 de enero de 1989 en Monterrey, Nuevo León. Musa estudió periodismo en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Danik Michelle no le tiene miedo a nadie

Antes de iniciar el evento de Ring Royale 2026, la influencer Danik Michelle pasó por la alfombra roja del evento y fue cuestionada si se subiría al ring, a lo que la regia dijo que sí y que no había miedo, además señaló que, si gana Karely o Marcela no tiene problema porque la dedicación y la preparación es la clave para todo.

