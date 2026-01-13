ÚLTIMA HORA: Julio Iglesias, acusado de agresión sexual, acoso y abuso de poder por dos exempleadas

Julio Iglesias fue denunciado por dos exempleadas por presunta agresión sexual, acoso y abuso de poder, y la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España ya confirmó que abrió diligencias tras la denuncia presentada en su nombre. La noticia sorprendió a todo el país, pues ya no solo se trata de un escándalo mediático, sino de un caso que ya llegó por completo al terreno legal y que podría escalar en los próximos días.

De acuerdo con lo que han revelado algunos medios, los hechos denunciados habrían ocurrido en 2021, cuando ambas mujeres trabajaban en régimen interno en propiedades del cantante en República Dominicana y Bahamas.

¿De qué acusan a Julio Iglesias?

Según los testimonios citados por estos medios, una exempleada doméstica asegura que fue presionada para mantener encuentros sexuales; por si fuera poco, también describe que sufrió agresiones físicas y verbales. La segunda denunciante es una fisioterapeuta, que afirma que sufrió tocamientos sin consentimiento. Ambas coinciden y señalan que trabajar con el cantante era sufrir un ambiente laboral marcado por humillaciones, control y hostigamiento.

Fiscalía abre diligencias: ¿qué significa esto?

La denuncia fue presentada el 5 de enero por la organización Women’s Link Worldwide y ya está siendo revisada por las autoridades. Se está buscando que no suceda lo que muchas veces pasa, que las polémicas en redes se quedan en “dimes y diretes”. Es por eso que en este caso ya existe un proceso que podría avanzar hacia una investigación formal con recopilación de pruebas y declaraciones.

Reacciones políticas: investigarlo “hasta el final”

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió que se investigue el caso “hasta el final” y recordó que cuando no hay consentimiento, hay agresión. Además, destacó que existe la vulnerabilidad de trabajadoras del hogar en contextos de poder.

En el mundo del espectáculo también ya tiene opiniones de diferentes figuras públicas como Isabel Díaz Ayuso, quien salió públicamente a defender al cantante, generando una nueva discusión política alrededor de este tema.

