¿Murió Édgar Vivar? Reportan la muerte del comediante

En las horas recientes se propagó la información referente al fallecimiento de Édgar Vivar. Ante eso, incluso los familiares del actor recibieron decenas de notificaciones, mensajes y llamadas de personas alrededor. Sin embargo, el propio artista indicó que se encuentra bien y con la intención de quedarse por muchos años más. Esto fue lo sucedido.

¿Quiénes dieron por muerto a Édgar Vivar?

La respuesta inmediata a esa pregunta es: las redes sociales. El icónico actor que fue inmortalizado como el Señor Barriga o Ñoño, salió a declarar en distintos espacios que se encuentra bien. Y lejos de enfadarse, declaró que le gusta ver este tipo de situaciones por el lado positivo.

Aunque probablemente esto hubiera concretado una explosión de enfado, como lo han hecho cientos de artistas, el hombre de 77 años indicó que si lo siguen y le inventan este tipo de cosas es porque sigue vigente. Por ello, comentó que a menos de que el Creador no tenga otros planes, él gustará de disfrutar la vida.

Es decir, el legendario referente de la comedia mexicana entiende que las dinámicas de las redes sociodigitales en ocasiones tienen este tipo de actividades. Los rumores cumplen su función, pues incluso los allegados a Édgar pasaron un momento de incertidumbre ante las constantes preguntas sobre el intérprete.

¿Cuál es el estado de salud de Édgar Vivar?

Justamente a lo largo de sus intervenciones en distintos medios donde salió para aclarar la situación respecto a su presunta muerte, también compartió el momento donde se encuentra físicamente. Aunque no especificó algo de sus dolencias, porque en semanas pasadas ha dicho que tiene ciertas problemáticas, indicó que se encuentra bien.

Dijo que espera tener la fuerza necesaria para seguir actuando, porque no quiere alejarse de esa actividad. Aunque ya se le considera un hombre de la tercera edad, Vivar sigue vigente y agradecido con las personas que todavía le toman en cuenta para actuar en series o incluso en las producciones de cine nacional.