Julio Preciado regalará transplante de riñón a la persona que más lo necesite antes de retirarse de los escenarios

Julio Preciado anunció que donará una operación de transplante de riñón ya que quiere que una persona que no cuenta con los recursos económicos pueda tener la oportunidad de continuar con su vida. Aquí te contamos todos los detalles.

¿Por qué Julio Preciado regalará un transplante de riñón?

Julio Preciado , el cantautor de música mexicana que ha sobresalido en el género grupero y que además es uno de los exponentes más reconocidos en la industria informó recientemente que va a donar una operación de transplante de riñón para una persona que lo necesite y así darle una nueva oportunidad de vida. Esto lo hace ya que en 2019 él fue sometido a una operación de transplante por lo que sabe cómo es vivir una situación así, hecho por lo que se solidariza y realiza un acto de humanidad al ayudar a una persona que no cuente con los recursos necesarios para solventar un gasto tan grande como este.

Por otro lado, la iniciativa de realizar esta gran acción viene de la situación preocupante que algunas personas que necesitan un riñón viven, pues actualmente hay más de 14 000 mil personas en espera de un transplante.

¿Cuáles son los requisitos para ser el beneficiario de la operación regalada por Julio Preciado?

Julio Preciado junto a su equipo médico tienen claro que esta operación debe llevarse a cabo con todas las normas establecidas por lo que hay requisitos fundamentales que se deben cumplir. Uno de ellos es que el donador de riñón para el paciente sea un familiar directo como padre, madre o hijo, ya que esto hace que las posibilidades de éxito en la cirugía aumenten. Por otro lado, esta misma acción hará que los aspectos legales sean transparentes.

Sin duda esta es una acción con la que Julio Preciado ha sido reconocido, pues su empatía demuestra la gran humanidad y empatía que tiene ya que él pudo vivir en carne propia una situación así y fue su hija Juliana quien le realizó la donación de órgano.

¿Por qué Julio Preciado se retira de la música?

Julio Preciado, quién fue vocalista de la exitosa Banda El Recodo y también formó parte de La Original Banda El Limón anunció que se retira de la música después de 40 años de carrera musical pues dijo que necesita pasar tiempo con su familia y disfrutar de la compañía de sus siete nietos. En una conferencia de prensa dijo que no estuvo con sus hijos cuando más lo necesitaron por lo que ya quiere dedicarse a su familia después de todo el trabajo que ha realizado.