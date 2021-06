Julio Preciado se someterá a una cirugía de banda gástrica.

Julio preciado busca perder 20 kilos mediante una cirugía.

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla, y tras posponerlo varias veces, Julio Preciado finalmente se someterá a una cirugía para reducir su estómago y así perder más de 20 kilos, gracias a una banda gástrica con la cual se espera que mejore su calidad de vida, incluso camine con mayor facilidad.

Con el buen humor y simpatía que lo caracterizan, el cantante se internó este domingo en un hospital de Guadalajara donde será operado mañana martes, donde lo acompañará su nutriólogo de cabecera. ´

No me siento con miedo de nada. Creo que al final de cuenta va a ser para bien. Tengo más de un año que no saludo a un amigo muy querido a causa de la barriga, creo que ya hace falta. Uno de los principales objetivos es que mejore su calidad de vida… El restarle carga al cuerpo siempre mejora la condición cardiovascular…

Una vez que se realice la cirugía, Julio tendrá que cambiar por completo su estilo de vida, incluidos el ejercicio, la actividad física y su alimentación.

En el hospital, pues está controlado la alimentación; pero ya que sales a tu casa te quieres comer todo lo que no te comiste en el hospital y en este caso los días previos a la operación son muy difíciles

Ventaneando fue el único medio en acompañar al cantante hasta su habitación, donde firmó toda la documentación necesaria para su cirugía.

Nos vemos el martes, muchas gracias por sus oraciones

Joel Solís, hermano de Marco Antonio Solís también se encuentra internado

Trascendió que en el mismo hospital, también se encuentra Joel Solís, hermano Marco Antonio Solís, ya que es atendió de un problema de riñón.