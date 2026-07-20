Karely Ruiz festeja con LUJOSA fiesta el bautizo de su hija Madisson; estos son los detalles

A través de redes sociales la influencer regiomontana Karely Ruiz reveló que este fin de semana vivió uno de los momentos más especiales en su vida con el bautizo de su hija Madisson. La creadora de contenido mostró algunos detalles de la ceremonia religiosa y de la elegante recepción, donde predominó una decoración en tonos blancos, dorados, rosados y arreglos florales y una producción altamente lujosa que llamó la atención de sus seguidores.

De igual manera, en las fotografías compartidas por la creadora de contenido no sólo destacaron por el lujo que se plasmó en cada detalles, sino también por un emotivo mensaje que destaca la importancia de la celebración para ella y su familia: “Hoy nuestra bebé recibió una de las bendiciones más hermosas. Que Dios la acompañe, la proteja y llene su vida de amor y luz”.

¿Cómo fue la celebración de la hija de Karely Ruiz y por qué fue una fiesta de lujo?

Como te lo mencionamos anteriormente, Karely Ruiz vivió un momento especial con su familia con la celebración del bautizo de su hija, la cual estuvo llena de detalles que hicieron de la fiesta una de las más lujosas del medio. Por lo que ahora ha generado cuestionamientos de cómo se puede obtener una ceremonia de este tipo.

Aunque es bien sabido que Ruiz es una de las influencers con mayores ingresos económicos, por lo que para esta organización recurrió a Clary Herrera, una destacada planificadora que ha trabajado con más celebridades y ha creado fiestas únicas, llenas de lujo y temáticas que conquistan a más de uno.

En esta producción de gran nivel incluyó una decoración sofisticada, arreglos florales, mobiliario elegante y detalles personalizados, entre ellos destaca que a los invitados se les regaló bolsas personalizadas, termos y cuadernos. Entre los asistentes se encontraban personas del círculo íntimo de Karely y Jhon Echeverry.

Aunque los lujos se enfocaron en la fiesta, también se hicieron presentes en la vestimenta de la creadora de contenido, así como de su pareja Jhonny Echeverry y la propia Madisson ya que portaron diseños exclusivos.

¿Quién es la pareja de Karely Ruiz?

La pareja de la creadora de contenido es Jhonny Echeverry es de origen colombiano y reconocido en el medio artístico como DJ, ha presentado su trabajo en Estados Unidos y Europa y desde el pasado 2 de febrero de 2025 se convirtió en papá de Madisson.