VIDEO | Esposo de Karely Ruiz agredió a golpes a Alfredo Adame

Este sábado 14 de marzo 2026 se viralizaron unas imágenes donde el ganador de La Granja VIP, Alfredo Adame tuvo un enfrentamiento contra el esposo de la creadora de contenido, Karely Ruiz, luego de que ella lanzará unos insultos contra Adame previo al pesaje del Ring Royale 2026 donde el actor se enfrentará contra el cazafantasmas, Carlos Trejo.

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¿Por qué se peleo Alfredo Adame contra el esposo de Karely Ruiz?

De acuerdo con el video, los participantes de este evento de box organizado por Poncho DeNigris, se encontraron en un estacionamiento, Ruiz se encontraba arriba de su camioneta acompañada por su equipo de trabajo, amigos y esposo y al ver a Adame pasar enfrente de ellos le gritó: "Ojalá y pierdas” en repetidas ocasiones, en ese momento “El Golden Boy” se acercó para confrontarla, sin embargo, en cuestión de segundos recibió un golpe por parte de Jhon Echeverría, esposo de Karely.

Tras esta respuesta el equipo de Adame y Ruíz se enfrentaron a golpes, asimismo, se logra oír que parte del equipo de la influencer se cuestionó por qué Jhon había respondido de esa manera.

"Alfredo Adame":

Porque fue agredido por el esposo de Karely Ruiz pic.twitter.com/dGwSG0gZKU — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 15, 2026

¿Cómo reaccionó Alfredo Adame a la agresión del esposo de Karely Ruiz?

Aunque en el lugar no se logra ver más de lo ocurrido, ya en el evento Adame dio a conocer parte de los hechos frente a los organizadores, lo que generó sorpresa entre los asistentes e invitados, por este percance el actor pidió que Echeverría no estuviera en el evento de este 15 de marzo 2026, ya que si lo veía tomaría otras acciones contra de él, además que lo señaló de “cobarde” por salir corriendo después de haberlo golpeado.

Hace unos momentos, esta tipa, Karely Ruiz me gritó alguna tontería, la encaré. De repente llegó el esposo por atrás me dio un tremendo golpazo aquí en la nuca, tremendo golpazo y me le deje ir a los golpes y como cobarde que es salió corriendo.

Tras su declaración aseguró que su entrenador golpeó a Echeverría, mientras él se encuentra bien pero advirtió que “en el momento que lo vea le voy a partir su m@dr3”, además de que puso en riesgo a varios.