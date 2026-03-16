Ring Royale rompió récords y ya prepara su SEGUNDA edición

El éxito de la primera edición del Ring Royale fue tan rotundo que superó por mucho a la transmisión de los Oscar 2026. El evento, realizado este domingo en la Arena Monterrey, obtuvo una audiencia masiva de 5 millones de espectadores simultáneos solo en YouTube. Tras una venta total de boletos y combates que superaron las expectativas de los asistentes, el organizador Poncho De Nigris ya confirmó que la segunda edición es una realidad.

Casi todas las peleas se convirtieron en tendencia global de inmediato. Desde el esperado choque entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, hasta el enfrentamiento de Abelito y “El Patillas”. El impacto fue tal que figuras de la talla del piloto mexicano Checo Pérez compartieron en sus redes sociales el apoyo al evento, mientras que el creador de "La Velada del Año", Ibai Llanos, también hizo referencia a la magnitud del proyecto posteando imágenes de los combates.

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¿Cuándo será la próxima edición del Ring Royale y quiénes estarán?

Poncho De Nigris, creador de contenido y mente detrás de este proyecto, agradeció profundamente a quienes confiaron en esta visión. Si bien aún es pronto para fijar una fecha exacta, De Nigris adelantó que en la segunda edición él mismo se subirá al cuadrilátero. También confirmaron que Wendy Guevara será una de las estrellas principales de la próxima entrega.

¿Quiénes ganaron en Ring Royale 2026?

Alfredo Adame vs. Carlos Trejo: El actor y reciente ganador de “La Granja VIP” 2025 se llevó la victoria por KO en el primer round.



El actor y reciente ganador de “La Granja VIP” 2025 se llevó la victoria por KO en el primer round. Marcela Mistral vs. Karely Ruiz: la esposa de Poncho De Nigris se alzó con el triunfo tras tres intensos rounds.



la esposa de Poncho De Nigris se alzó con el triunfo tras tres intensos rounds. Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella: Aldo, sobrino de Poncho, demostró su superioridad técnica ganándole al peruano en el segundo asalto.



Aldo, sobrino de Poncho, demostró su superioridad técnica ganándole al peruano en el segundo asalto. Chuy Almada vs. Alberto del Río: el jurado decidió otorgarle el triunfo a Chuy Almada.



el jurado decidió otorgarle el triunfo a Chuy Almada. Bull Terrier vs. Abelito: En esta ocasión, la fuerza de Bull Terrier fue determinante para llevarse la victoria.



En esta ocasión, la fuerza de Bull Terrier fue determinante para llevarse la victoria. Ronny vs. Yoiker: El músico Yoiker cayó ante la precisión de Ronny.



El músico Yoiker cayó ante la precisión de Ronny. La Kyliezz y Georgiana vs. Mvgler y Velvetine: En el único combate de parejas de la noche propuesto por Poncho, la dupla de La Kyliezz y Georgiana se llevó el trofeo.

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