Muere famosa influencer en trágico accidente; su padre se quitó la vida después de lo ocurrido

Lamentablemente el pasado 3 de marzo la influencer brasileña Karla Thaynnara perdió la vida luego de tener un trágico accidente en su motocicleta.

¿Cómo fue el accidente en el que murió la influencer Karla Thaynnara?

Los hechos ocurrieron alrededor de las 7: 50 de la mañana en la carretera Estrada Parque Industrial y Abastecimiento. La creadora de contenido de tan solo 25 años de edad chocó contra un automóvil, luego del impacto fue atropellada por un vehículo que iba circulando. La influencer desafortunadamente perdió la vida en el lugar.

El padre de Karla, José Carlos Andrade Nogueira, presenció los hechos ya que conducía muy cerca de su hija, luego de ver esto lamentablemente atentó contra su vida con un arma de fuego, y aunque las autoridades intentaron intervenir, no pudieron hacer nada y el progenitor de Karla Thaynnara desafortunadamente perdió la vida.

Esta noticia ha generado gran tristeza y conmoción en todas las personas, no solo en los fans de la influencer. La familia de ambos está pasando por una situación muy complicada y llena de dolor luego de que ambos fallecieran.

Karla Thaynnara era creadora de contenido, contaba con poco más de 65 mil seguidores en instagram, era enfermera y no solo compartía su estilo de vida en redes sociales sino también su gran pasión por las motocicletas y el gran amor que le tenía a su familia.

¿Cuál es el número de la línea de la vida?

En México la línea de vida es 800 911 2000, se atienden temas emocionales y de salud mental. El servicio es gratis, opera todo el día durante todo el año y se brinda atención especializada en crisis, adicciones y depresión. Por otra parte, la línea de vida en Brasil es 188, la cual corresponde al Centro de Valorización de la Vida. El servicio es gratis, opera todos los días del año durante las 24 horas del día y cuenta con atención telefónica y chat en línea.

¿Cómo detectar señales tempranas de depresión/ intento de suicidio y cómo prevenirlas?

Algunas de las señales para detectar a tiempo el suicidio son: estar atento y notar si hay cambios en el estado de ánimo y/o comportamiento de la persona así como cambios en el sueño o la alimentación, verificar si hay aislamiento, si la persona ha expresado abiertamente querer atentar contra la vida o incluso si comienza a regalar sus pertenencias. La prevención puede hacerse a través de un diálogo sin juicios, empatía, y sobre todo la búsqueda de ayuda profesional para atender el caso, ya que todos son distintos.

