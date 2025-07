Katy Perry y Orlando Bloom se reencuentran en yate de Jeff Bezos

Hace apenas unos días que Katy Perry y Orlando Bloom rompieron nuestro corazón al anunciar oficialmente su separación definitiva. Sin embargo, el plan de cocrianza de su hija Daisy parece ir viento en popa, pues la pareja fue vista junta de nuevo en un lujoso yate.

La cantante y el actor se separaron tras una relación de casi nueve años. Todavía hasta hace unos meses, ellos eran uno de los principales referentes de “parejas perfectas” en Hollywood. Parecía que el vínculo duraría para siempre, pues siempre se mostraban apoyo entre sí y, si algo era evidente, era la admiración que sentían por el otro.

Katy Perry y Orlando Bloom reaparecen juntos en el yate de Jeff Bezos

La intérprete de “The One That Got Away” y el actor de “Piratas del Caribe” fueron vistos juntos en este fin de semana, a bordo de un yate propiedad de Jeff Bezos, cuyo valor se calcula en 500 millones de dólares. Se trató de un viaje por Capri, Italia, en compañía del multimillonario fundador de Amazon y su ahora esposa, Lauren Sánchez.

No hubo plan romántico ni gestos que delatarían un reencuentro amoroso pero, según relata el medio TMZ, sí hubo dulces momentos de ambos con Daisy, su hija de cuatro años.

Katy Perry y Orlando Bloom también pasearon por las calles de Capri y comieron helado con su pequeña, cuya crianza los mantendrá unidos de manera amigable.

En el comunicado que compartieron con medios la semana pasada, Perry y Bloom aclararon que ellos seguían viéndose como una familia, todo por el bien de Daisy.

Previamente causó polémica que Orlando Bloom asistió en solitario a la extravagante boda de Bezos y Sánchez, que tuvo lugar entre el 26 y 28 de junio. Mientras tanto, Katy Perry se encontraba en Australia como parte de su gira “Lifetimes”.

En medio de los festejos se le vio pasando tiempo con celebridades como Sydney Sweeney. Por otra parte, Lauren Sánchez escribió a Katy en un comentario de Instagram que “la habían extrañado”.

Ahora queda confirmado que no hay tensión entre Katy Perry y los recién casados, además de que su relación con Orlando Bloom sigue siendo cordial.

