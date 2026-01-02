La OG está de regreso: Kenia Os sorprende a sus fans y vuelve con nuevo álbum; así fue su anuncio, en colaboración con Doris Jocelyn

La cantante mexicana Kenia Guadalupe Flores Osuna, mejor conocida como Kenia Os , lanzó un video en colaboración con la influencer Doris Jocelyn. Ese material audiovisual sorprendió por su impresionante calidad y sobre todo por lo que se puede apreciar en el, así que te contamos todos los detalles sobre este anuncio.

¿Cómo fue el anuncio de Kenia Os para volver a la música?

Kenia Os lanzó un video en colaboración con Doris Jocelyn, influencer reconocida por sus maquillajes profesionales y recreaciones artísticas, en este material audiovisual Doris hace una réplica de todas las facetas musicales de Kenia Os, imita los looks más representativos que ha tenido así como la estética de todos sus álbumes musicales como K23, Cambios de Luna y Pink Aura. En el video representó los outfits que Kenia utilizó en los videos musicales de temas como Llévatelo, Malas Decisiones, Big Bang y Kitty.

Al final del video Kenia dejó ver “K04” junto a una imagen de alacrán, dando a conocer que ese será su nuevo proyecto musical. En el video la cantante tiene apariciones en donde porta un conjunto de lencería negro con brillantina y botas negras que la hacen lucir espectacular. Respecto a los comentarios que recibió en su video, uno de los más importantes fue el de su novio y también cantante de regional mexicano, Peso Pluma, quén dijo “MAMÁ ESTÁ DE VUELTAAAAAAAAAAAA!”. Por otro lado, muchos de sus fans quedaron encantados con la noticia, diciendo que fue una excelente manera de comenzar el año.

Por otro lado, en una de sus historias de instagram más recientes, Kenia Os publicó un link que dirige a pre-guardar el primer lanzamiento musical de su álbum. En la imagen se lee “Karma #1” lo que podía ser uno de los temas que incluya su proyecto.

¿Quién es Doris Jocelyn?

Doris Jocelyn Vázquez Cabrera, mejor conocida como Doris Jocelyn, en redes sociales, es una reconocida influencer mexicana nacida en Veracruz, pero que actualmente radica en Puebla. Es una de las creadoras más importantes hoy en día debido a que realiza maquillajes profesionales y narra historias de terror mientras hace diversas caracterizaciones.

Cuenta con más de 80 millones de vistas en su famoso video “Trend mexa” en donde hace un homenaje a la cultura mexicana haciendo diversos maquillajes con transiciones espectaculares. En 2022 ganó un TikTok Award en la categoría “El Fav del Maquillaje” y en 2023 fue imagen de la campaña de Día de Muertos de Youtube.