Kim Shantal y Lupita Villalobos viven un TENSO MOMENTO previo al Supernova Génesis 2026: “Ladra si quieres”

Esta tarde se llevó a cabo un encuentro entre los famosos que se subirán al ring en el Supernova Génesis 2026 y entre las personalidades que más llamaron la atención fueron Kim Shantal y Lupita Villalobos, quienes se dijeron absolutamente de todo, ya que ambas influencers tienen distintas personalidad.

¿Por qué existe una rivalidad entre Lupita Villalobos y Kim Shantal?

La rivalidad entre las creadoras de contenido empezó después de su anuncio como contrincantes en el Supernova Génesis, cabe resaltar que es la primera vez que van a compartir un proyecto juntas. Kim Shantal subió un video donde le aseguró a Villalobos que la iba a destrozar en el ring y también le dijo que se comportaba como "payasa".

En el encuentro que tuvieron el día de hoy, Lupita le dijo a Kim que se sentía muy aburrida, puesto a que ha tratado de hacer contenido referente a su encuentro en el ring, pero no tenía respuesta, a lo que Kim contestó que está muy concentrada entrenando, pues no se lo toma como un juego y le dijo "ladra si quieres", mismas palabras que ya había usado en otro video.

Lupita apuesta millonaria cantidad a que gana la pelea contra Kim Shantal

Tanto Kim como Lupita se sienten muy confiadas en que ganarán, por lo que han apostado varias cosas, una de ellas es saltar en paracaídas desde las alturas; sin embargo, hoy se sumó una apuesta más. Todo empezó por un comentario de TikTok, donde Lupita le apostó a Kim por una pelea entre Ronaldo López "Ronny" y el freestyler José Emiliano "Yoiker" a lo que Shantal contestó que no y su propuesta fue apostar por ellas mismas.

Este día Lupita le volvió a proponer a Kim cara a cara hacer una apuesta monetaria, empezando por 100 mil pesos ambas terminaron por acordar la cantidad de medio millón de pesos. ¿Quién se llevará esta gran suma de dinero?