Muere famoso exponente del regional mexicano tras ataque en un puesto de tacos en Guanajuato

El regional mexicano se viste de luto al confirmarse la muerte de Jonathan Prieto, integrante de la agrupación “Conjunto Dezzendente”. De acuerdo con información oficial, el artista perdió la vida en un hecho violento ocurrido en Salamanca, Guanajuato.

A través de un comunicado los integrantes de la agrupación confirmaron el deceso de Prieto y posteriormente compartieron un emotivo mensaje de despedida. Estecaso ha generado conmoción entre familiares, amigos y personas cercanas al intérprete, cuya partida también ha provocado reacciones entre quienes siguieron su carrera artística y el trabajo de la agrupación.

¿De qué murió Jonathan Prieto?

De acuerdo con los primeros reportes, Jhonathan Prieto fue víctima de un ataque armado la mañana del jueves 5 de noviembre mientras se encontraba en un puesto de tacos ubicado en la colonia San Juan Chihuahua, sobre la calle Cazadora, cerca del boulevard Faja de Oroen en Salamanca, Guanajuato.

Según información difundida un grupo de hombres armados llegaron al establecimiento y dispararon contra el músico y después huir del lugar. Tras escuchar las detonaciones de armas de fuego, testigos trataron de ayudar a la víctima y solicitaron apoyo de los servicios de emergencia. Ante lo ocurrido, elementos de seguridad y paramédicos acudieron al lugar. Sin embargo, se confirmó la muerte del intérprete en el lugar.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizó las investigaciones correspondientes para iniciar una carpeta de investigación por homicidio. Hasta el momento no se reporta la detención de los involucrados y los motivos de estos hechos.

¿Quién era Jonathan Prieto, músico de Conjunto Dezzendente?

Jonathan Prieto era un músico que formó parte de “Conjunto Dezzendente”, agrupación de regional mexicano. A través de sus redes sociales, los integrantes de Dezzendente compartieron un mensaje en el que expresaron su tristeza por la partida de Jonathan y lo recordaron como un amigo y compañero de trabajo con quien compartieron experiencias y momentos importantes.

“Hoy nos toca despedir a una gran persona, a un amigo y compañero de trabajo que dejó momentos, recuerdos y experiencias que siempre permanecerán en nuestros corazones”.