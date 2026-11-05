Querido cantante de música regional muere tras sufrir una caída de 10 metros de altura en Nuevo León. — Este jueves 05 de noviembre se dio a conocer que un querido cantante de regional mexicano falleció de una manera trágica, pues de acuerdo con primeros reportes, Jesús “Chuy” Rentería, perdió la vida la tarde de ayer a la edad de 61 años tras caer de una altura cercana a los 10 metros, dejando un gran legado dentro de la música.

Por varios años, Chuy Rentería se posicionó como uno de los cantautores más importantes de todo Nuevo León, perteneciente a una ola de artistas que llevaron su sonido por todo el país e incluso más allá de la frontera, por lo que su aporte a la música regional mexicana ha quedado para la eternidad.

Muere cantante de regional Chuy Rentería

Fue la comunidad Músicos de Galeana quienes dieron a conocer sobre el lamentable fallecimiento del artista, quienes expresaron sus condolencias con un emotivo posteo en redes:

“Hoy lamentable mente recibimos una de las peores noticias que nadie quisiéramos escuchar hoy se apaga un grande en la música regional de nuestro municipio nuestro compañero (Chuy rentería) acompañamos a su familia en este grande dolor con gran respeto a toda su familia el ambiente musical está de luto QEDP”.

¿Qué le pasó al cantante Chuy Rentería?

De acuerdo con la prensa local, el músico habría caído desde un árbol a 10 metros de altura aproximadamente en la comunidad de Santa Cruz de Sauces en el municipio de Galeana, Nuevo León.

Cuando los equipos de emergencias llegaron al lugar de los hechos, se reportó que el músico ya no contaba con signos vitales, por lo que no se pudo hacer más por él tras este terrible accidente que dejó con un vació a la comunidad de la música regional de la zona.

De momento no han habido más especulativas sobre el cómo se produjo la caída o cuál es el motivo por el que el cantante se encontraba ahí, por lo que se espera que en los próximos días se comparta mayor información por parte de las autoridades.

¿Quién era el cantante Chuy Rentería?

En los últimos años, Jesús Rentería se desenvolvió dentro del mundo de la música, a donde se le asocia mayormente a sus presentaciones en vivo, donde actuaba en bailes, fiestas, bodas y demás reuniones, siendo un músico bastante reconocido en la zona.

Su trabajo le valió para ser uno de los artistas más queridos de su comunidad, lugar en donde desempeñó la mayor parte de su carrera, lo que le valió para ser un músico bastante admirado dentro de Galeana.