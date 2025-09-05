La realeza está de luto: murió un importante miembro de la familia real británica y nadie lo puede creer

En vísperas del tercer aniversario luctuoso de Isabel II, la familia real británica sufrió una nueva pérdida tras la muerte de la duquesa de Kent, una de sus integrantes más longevas. Así lo dio a conocer el Palacio de Buckingham mediante un comunicado en su página oficial de Instagram, donde externaron su dolor y le dedicaron una calurosa despedida.

¿Quién era la duquesa de Kent para la Reina?

Katharine Lucy Mary Worsley (Catalina de Kent) se integró a la monarquía inglesa en 1961, cuando se casó con el príncipe Eduardo, primo hermano de la reina Isabel e hijo del príncipe Jorge y Marina de Dinamarca. Aunque siempre estuvo cerca de la realeza y vio crecer a la mayoría de sus miembros, tuvo una trayectoria discreta, pero con frecuencia se le reconoció por su disposición a ayudar mediante organizaciones benéficas y la sensibilidad que tenía con la gente de su alrededor.

Royal Family Katharine de Kent fue la esposa del príncipe Eduardo, primo de Isabel II

¿Cómo fueron los últimos días de la duquesa de Kent?

De acuerdo con la información divulgada hasta el momento, el deceso de Catalina de Kent tuvo lugar durante la noche del jueves 4 de septiembre. Al momento de morir, la mujer tenía 92 años, y desde octubre pasado despertó sospechas sobre su estado de salud, cuando, según información de The Mirror, se le vio siendo trasladada en silla de ruedas a un evento privado

¿De qué murió Catalina de Kent? Esto se sabe sobre la pérdida que golpeó a la familia real británica

Sobre las causas de la muerte de la duquesa de Kent, la monarquía no otorgó mayores detalles, respetando la discreción con la que siempre procuró llevar su vida privada. No obstante, sí aclararon que esta transición se dio mientras se encontraba rodeada de sus seres queridos en el Palacio de Kenigston, que fue su residencia por años.

Royal Family La duquesa de Kent murió a los 93 años

Por su parte, Kate Middleton y el príncipe William también se sumaron a las condolencias por la muerte de su tía abuela, con la que se sabe, siempre llevaron una excelente relación. De modo que compartieron unas palabras con las que pretendieron reconfortar a sus seres queridos y además reconocieron la calidad humana que siempre distinguió a Catalina.

“Nuestros pensamientos hoy están con el duque de Kent y su familia, especialmente con George, Helen y Nicholas. La duquesa trabajó incansablemente para ayudar a los demás y apoyó muchas causas, incluso a través de su amor por la música. Será un miembro muy extrañado de la familia”, recalcó el matrimonio heredero al trono de la familia real británica.