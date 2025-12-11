Nueva DEMANDA para Marianne Gonzaga, influencer la acusa de DIFAMACIÓN

La polémica vuelve a llegar a Marine Gonzaga, quien podría enfrentar una nueva demanda a manos de un influencer, Ricardo Ponce, que la acusa de difamación, ya que señala que Gonzaga declaró públicamente ser la propietaria de una mansión cuando en realidad, sostiene el creador digital, el inmueble le pertenece, lo que podría acarrear consecuencias por uso ilegal de sus propiedades e imagen.

¿Por que acusan a Marianne Gonzaga de difamación?

Supuestamente, todo comenzó cuando Ricardo Ponce señaló que Marianne Gonzaga compartió contenido de un supuesto House Tour, donde mostró la intimidad del supuesto dueño del inmueble. Ricardo arremetió sobre la falsedad de Marianne al mostrar una vida lujosa.

Mariane Gonzaga en disputa con su expareja por la custodia de su hija

Esta controversia se suma a los problemas que ya enfrenta Marianne Gonzaga, ya que recientemente también ha crecido la discusión con su expareja por la custodia de su hija, la cual ha mantenido la tensión desde hace ya varias semanas. La problemática crece, ya que ahora los nuevos señalamientos públicos pudieran jugar en contra de la creadora de contenido.

El antecedente más grave: El caso Valentina Gilabert

Además de los problemas que ahora acosan a Marianne Gonzaga, la tensión sigue aumentando debido al terrible antecedente que marcó su vida, debido a su detención el 4 de febrero cuando atacó en al menos 15 ocasiones a Valentina Gilabert , ataque que ocurrió mientras El ataque ocurrió cuando Valentina se encontraba en una cita con José Manuel Becerril Said, expareja de Gonzaga y padre de su hija. Incidente en el que Marianne aún era menor de edad y que puso en riesgo la vida de Valentina, permaneciendo cinco meses en un centro de internamiento para menores.