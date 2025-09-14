Leonardo Aguilar responde a los comentarios que lo comparan con su hermano Emiliano

Leonardo Aguilar es el hijo de Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez, otro joven que forma parte de la dinastía de los Aguilar, quien al igual que su padre se encuentra incursionando en el mundo de la música. Es bien sabido que desde hace tiempo ha tenido ciertos roces con su medio hermano Emiliano, quien no se deja intimidar y se defiende.

Recientemente, el joven cantante, respondió a los comentarios que lo comparan con Emiliano, provocando gran indignación, haciendo que el creador de contenido responda a ello sin ningún titubeo. Descubre todo lo que se dijo a continuación.

¿Cómo empezó el disgusto entre Leonardo y Emiliano Aguilar?

Todo empezó en una presentación realizada, donde uno de los espectadores grabó el momento. Vemos a Leonardo Aguilar explicando que le cantará a todos sus seguidores un poco de rap, anuncio que provocó varios aplausos, para finalmente decir el siguiente comentario:

“No se confunda, yo no soy ese Aguilar. Y que quede claro: yo amo y lo adoro con todo mi corazón, me alegra su triunfo y su éxito, de verdad se los juro”

Frase que comentó con un tono de burla al inicio, haciendo referencia a su medio hermano Emiliano. Siendo una fuerte referencia a los varios comentarios que los comparan. Aunque fue una broma que intentó disipar, no fue suficiente.

El creador de contenido, al escuchar el comentario, no se quedó callado, mostró su descontento en sus redes sociales, reprobando sus acciones y comentarios al respecto. Igualmente, fueron varios los internautas que mostraron su apoyo al rapero, destacando que esas bromas solamente provocan el descontento del público.

¿Qué más comentó Emiliano Aguilar?

Como ya se mencionó al inicio, Emiliano Aguilar, no se deja ante estas situaciones, al conocer los comentarios de Leonardo Aguilar, el sábado 13 de septiembre, subió un live en su Instagram, le ofreció la oportunidad de tener un enfrentamiento físico, situación que solamente aumentó la tensión entre ambos.

Además, de darle un ultimátum al medio hermano de Emiliano, para que deje de hacer ese tipo de broma. Incluso, en uno de sus videos explica que Leonardo fue el encargado de subir la foto de un perro negro, en los comentarios era comparado con el can. Provocando una fuerte rivalidad que parece no bajar.