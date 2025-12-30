El pueblo mágico que atesora una pirámide y es ideal para recibir el 2026, según la IA

El 2026 inicia justo en medio de las vacaciones de invierno por lo que muchas personas tienen la posibilidad de viajar, conocer lugares y distenderse tras la rutina laboral. En México los atractivos turísticos abundan por lo que el abanico de posibilidades es muy amplio para los viajeros.

Es por este motivo que muchos están empleando herramientas como la Inteligencia Artificial (IA) para lograr definir con mayor exactitud cuál es el destino que mejor se ajusta a sus preferencias.

¿Pueblos mágicos entre los destinos más elegidos?

Gemini es la aplicación que fue creada por Google y es una de las más utilizadas en la actualidad. Esta tecnología permite reunir y analizar una gran cantidad de datos para responder las preguntas de los usuarios con conclusiones que se adaptan a sus requerimientos.

En torno a los posibles lugares a conocer en 2026, la IA precisó que “México cuenta con 177 pueblos mágicos, pero año tras año hay un grupo selecto que se mantiene en la cima de las preferencias por su combinación de conectividad, oferta cultural y belleza natural”. De esta manera, dejó en claro que los pueblos mágicos se encuentran entre los destinos más elegidos dentro del país.

¿Una pirámide en un pueblo mágico?

Gemini reconoce que cada pueblo mágico posee características que los vuelve particulares y muy especiales para los visitantes. Sin embargo, posó su atención sobre uno en especial ya que atesora una pirámide y es ideal para conocer en 2026.

“Sin duda, el destino que encaja perfectamente con esa descripción es Cholula, en el estado de Puebla”, precisó esta Inteligencia Artificial. Además, añadió que “este pueblo mágico no solo es famoso por su vibrante vida nocturna y su gastronomía, sino por albergar la Gran Pirámide de Cholula (Tlachihualtepetl), que es la pirámide con la base más grande del mundo”.

La IA de Google brindó los motivos por los cuales Cholula es el lugar ideal para dar la bienvenida al 2026:

