Viral: temor en las redes por una supuesta bruja captada en Michoacán

Las redes sociales siguen sorprendiendo a los internautas y es que en esta oportunidad un video de algunos segundos se ha robado toda la atención. Según los trascendidos, ocurrió en Michoacán y se trataría de una bruja en proceso de transformación que fue capturada por pobladores rurales.

Adal Ramones recuerda un momento insólito que vivió durante su secuestro, en 1998

No es la primera vez que las plataformas digitales impactan y generan debate por el tipo de contenido que en ellas se comparte. Hechos insólitos, humorísticos o documentación de procesos de la vida cotidiana forman parte de lo que más atrae.

¿Una bruja en Michoacán?

El video en cuestión comenzó a circular en redes sociales como TikTok e Instagram y, según quienes lo han replicado, el hecho tuvo lugar en Higuerón, del municipio de Jojutla, en Michoacán. En las imágenes se puede ver a varios pobladores mirar atentos a dos hombres que luchan por sujetar a una criatura nunca antes vista.

Los sujetos tienen amarrado a este ser mientras este ofrece resistencia y hasta hace caer a sus captores al suelo. Quien filma el suceso afirma que se trata de una bruja y que estaba cambiando de forma cuando fue encontrada dentro de una bodega.

¿Qué dijeron las redes del video?

Las redes sociales siguen replicando el video por lo que se ha vuelto viral y ha dado lugar a un intenso debate. Mientras algunos internautas expresaron su miedo ante lo que afirman que sería una bruja de verdad, otros remarcan que se trata de un video realizado con ayuda de Inteligencia Artificial (IA).

“Eso es verdad, o solo es una falsa noticia hecha con IA”, “No secuestren a mi suegra”, “Desde que inventaron la lA ya no sé si creer o no”, “La IA fue hecha para confundir”, “Si miran bien solo es IA ya que no está dejando marcas en el suelo”, “México siempre superando a la IA y a las películas de terror”, “Aquí a los que nos salió de noche” y “Ya no saben que sacar en el TikTok”, son algunos de los mensajes que pueden leerse en las redes tras la viralización del video.