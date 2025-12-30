Niurka anuncia la fecha oficial en que se casará con Bruno Espino, 20 años menor que ella

Todavía no empieza el 2026 y los famosos ya están dando de qué hablar, y una de ellas es Niurka Marcos, quien anunció a una revista mexicana que se casará en el próximo año y, aunque ya había hablado sobre el posible enlace nupcial en el mes de septiembre, ya dio la fecha exacta en que será su boda con su novio Bruno Espino , con quien lleva más de un año y medio de noviazgo.

¿Cuándo será la boda de Niurka Marcos y Bruno Espino?

No es la primera vez que Niurka se casa; sin embargo, esta vez se ve más enamorada que nunca y no duda en presumir su amor, así como Bruno, quien nunca desaprovecha la oportunidad de enaltecer a la famosa vedette.

“La boda será el 1 de agosto de 2026. Tenemos planeado casarnos el día que todo comenzó, cuando cumplamos dos años juntitos”.

Aseguro la también actriz a la revista, así que probablemente la pareja ya se encuentre haciendo todos los preparativos para la fecha tan especial.

Él es Bruno Espino, el famoso novio de Niurka Marcos

Bruno Espino es originario de Veracruz, México, tiene actualmente 37 años y hace años trabajó temporalmente de bartender. Estudió odontología, pero decidió desarrollarse profesionalmente como actor, modelo y bailarín, saltando a la fama cuando anunció su noviazgo con Niurka Marcos.

Bruno y Niurka se conocieron trabajando en el teatro, donde ambos comparten una gran pasión en el escenario, y desde que crearon una conexión no se han separado, pues así lo han dejado ver en redes sociales, donde ambos comparten ensayos en el teatro, reuniones familiares y vacaciones de ensueño.

Cabe resaltar que esta es la cuarta vez que Niurka contraerá nupcias , pues estuvo casada con el productor Juan Osorio, Eduardo Antonio y Yanixán Texido.