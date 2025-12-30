¿Qué significa que te salga el arcano de ‘la muerte’ en el tarot? Esto representará en el 2026

Cuando pensamos en el arcano de ‘la muerte’ en el tarot, usualmente suele relacionarse con cosas malas que nos pueden ocurrir en nuestra vida, pero la realidad es completamente distinta a lo que parece, por lo que no debes preocuparte si te sale la mencionada carta.

Es así que te vamos a detallar cómo puedes descubrir la carta que te va a dominar en el 2026, y cuál es el mensaje que te tiene dicha carta para los próximos 365 días del año, ya que va a tener una vibra dominante que debes conocer.

¿Qué significa el arcano de ‘la muerte’?

En la cuenta de El Gato Cósmico, detalla que el arcano 13 de ‘la muerte’ en el tarot tiene un mensaje importante para el 2026, ya que se trata de evolución pura. Su energía general se detalla por el cierre de ciclos, transformación y renacer sin pedir permiso.

Dentro del aprendizaje principal que tendrás, será el aceptar el aprendizaje necesario, además de enseñarnos a despedirnos de aquello que ya no vibra con nosotros, además de aprender a no romantizar lo que nos drena y a permitir el espacio para lo nuevo que pueda llegar.

Los bloqueos aparecen cuando nos aferramos a algo que debemos dejar ir, dándonos sensaciones de nostalgia, miedo al vacío o resistencia a lo nuevo. La carta de ‘la muerte’ va a limpiar la energía para renacer notablemente.

¿Cómo saber qué arcano me tocará en el 2026?

Para saber qué arcano te va a tocar en el 2026, solamente hay que hacer una sencilla suma, así que toma los dígitos de tu mes y día de nacimiento, más los dígitos del año. Por ejemplo, si naciste el 29 de septiembre, realiza lo siguiente:



2+9+0+9+2+0+2+6=30

En este caso, al solo existir 22 arcanos, vas a sumar los dos dígitos que te salgan; por lo tanto, tu resultado será el número 3, que corresponde a la carta del tarot de ‘La Emperatriz’; deberás buscar su mensaje en los artículos anteriores.