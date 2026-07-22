Livia Brito se encuentra vinculada a proceso, le niegan amparo

La situación legal de Livia Brito continúa luego de que una jueza negara el amparo por solicitado por su defensa. Con esta resolución, la actriz permanecerá vinculada a proceso por la presunta falsedad de declaraciones.

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El recurso buscaba frenar el avance del procedimiento en su contra; sin embargo, la autoridad determinó que no existían elementos para conceder la protección solicitada. El caso continúa bajo seguimiento judicial mientras se definen los siguientes procesos legales.

¿Por qué le negaron amparo a Livia Brito?

La situación legal de Livia Brito continúa luego de que una jueza federal negara el amparo solicitado por su defensa. Con esta resolución, la actriz seguirá vinculada a proceso por la presunta falsedad de declaraciones.

El recurso buscaba dejar sin efecto la decisión judicial que mantiene abierto el procedimiento en su contra. Sin embargo, la autoridades determinó que no existían elementos para otorgar la protección solicitada.

El caso surgió a raíz de un conflicto legal que la actriz mantiene con el fotógrafo Ernesto Zepeda desde 2020, tras un altercado ocurrido en una playa de Cancún. El fotógrafo señaló a Brito y a su entonces pareja por presunta agresión y robo, mientras que ellos afirmaron que se había invadido su privacidad.

A partir de este enfrentamiento, Zepeda presentó diversas acciones legales, entre ellas una denuncia por presunta falsedad de declaraciones. La acusación señala que la actriz había negado bajo juramento algunos hechos relacionados con el incidente.

En febrero de este año, un magistrado ordenó la vinculación a proceso de Livia Brito, decisión que su defensa intentó revertir mediante un amparo. Aunque la resolución representa un nuevo revés legal para la actriz, el caso continúa y sus abogados aún podrían presentar otros recursos.