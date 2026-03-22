Lupita Villalobos rompe el silencio y revela si su esposo le fue infiel

La creadora de contenido Lupita Villalobos reveló que está pasando por un momento complicado en su matrimonio. La influencer salió a aclarar la situación luego de que en redes sociales surgiera el rumor de una supuesta infidelidad por parte de su esposo, Juan Luis; está YouTuber negó cualquier engaño y comentó que, si fuera así no estaría tan tranquila, recordando lo difícil que fue vivir una situación así en el pasado.

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Aunque negó una supuesta infidelidad, Lupita Villalobos sí reconoció que, tanto ella como su marido no están viviendo su mejor momento como pareja, y aunque esto no tiene nada qué ver con terceras personas, la creadora de contenido declaró lo siguiente: “Estamos pasando por un momento complicado en nuestra relación, pero no tiene nada que ver con infidelidad y engaños”, así lo publicó en su cuenta oficial de Instagram.

La comediante también les pidió a sus seguidores detener la difusión de rumores, especialmente los que involucran a su esposo, ya que no es una figura pública y considera injusto lo que estaba viviendo en la actualidad.

¿Quién es el esposo de Lupita Villalobos?

El nombre del esposo de Lupita Villalobos se llama Juan Luis, es originario de Toledo, España, cuenta con 48 años de edad, esto significa que es 13 años mayor que la comediante, además mantiene sus redes sociales privadas y está fuera del dominio público. De acuerdo con la misma influecer, este hombre la habría rescatado luego de su traumática separación de su primer esposo, Federico Ledgard.

De acuerdo con varias declaraciones de Lupita, Juan Luis la vino a reparar cuando él no había roto nada, de hecho, la conoció rota, en el hoyo y loca. Su historia de amor se mostró sólida, se comprometieron en Nueva York en el 2023, pero se casaron el 29 de agosto de 2025 en una celebración que duró 3 días y que terminó frente a lagos y desayunos en tierras europeas.

¿Le fueron infiel a Lupita Villalobos?

La prueba de la supuesta infidelidad del esposo de Lupita, es que no estuvo presente en la boda del creador de contenido: “Un Tal Fredo”, donde la influencer asistió sola, y además en una de las fotos no se le ve su anillo de bodas; esta fue la primera señal, también se le sumó un comentario por parte del maquillista Luis Torres, quien durante este evento subió la frase diciendo: “Que no se separen a los seis meses”.

