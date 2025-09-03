Lupita Villalobos defiende su vestido de novia de las críticas. “Me vale m…”

Hace unos días la creadora de contenido Lupita Villalobos se casó en España con Juan Luis, en lo que sus fans describieron como una boda de ensueño. Uno de los aspectos que generó más expectativa fue el vestido de la influencer y, como su personalidad, fue espectacular y único.

Sin embargo, en las redes sociales no es posible darle gusto a todos ni evitarse el ‘hate’. Ya surgieron comentarios y hasta videos criticando a Lupita, por lo que ella grabó un breve clip en el que respondió.

Quién fue el diseñador del vestido de novia de Lupita Villalobos

A través de su cuenta de Instagram, Lupita Villalobos agradeció a Saul Tello, CEO de la firma Narciza Severa, por ser el diseñador de su vestido. La pieza que la creadora de contenido usó tiene una silueta súper ceñida y un corset con picos en la parte superior; uno de sus aspectos más hermosos son las aplicaciones de perlas y gotitas de cristal en todo el diseño.

“El vestido de mis sueños. No saben lo feliz que fui usando este vestido, yo quería usar algo que me representara, algo donde se notara mi personalidad”, escribió la integrante de “Las Alucines” en su Instagram.

Lupita llevó un ‘beauty look’ dramático en su día especial, presumiendo unas pestañas kilométricas y un smokey eye. También llevó su pelo recogido en una coleta alta, lo que le permitió lucir su velo, que partía desde el cuello.

Lupita Villalobos responde a las críticas por su vestido y look de novia

En un video de TikTok, Lupita Villalobos agradeció los miles de comentarios positivos y felicitaciones de sus fans. También se tomó unos segundos para responder al ‘hate’ en redes sociales.

Lupita aclaró que “el 99%” de cosas que había visto eran positivas y que no sabía que también la habían criticado negativamente o que habían hablado mal de ella. También dejó claro lo más importante: “yo solo les quiero decir que ese día se quedará tatuado en mi corazón para siempre, fue un día súper especial, el 29 de agosto de 2025 les juro que fue un día tan emotivo”, dijo la influencer.

Sin embargo, no se le puede dar gusto a todos. “Y mucho menos cuando se trata de mi gusto personal, entonces me vale m**, ni me importa, pues”.

Lupita Villalobos dejó claro que, como a las personas que la criticaron negativamente no las conoce, “le valen”. Además, les deseó “únicamente lo que dan”.

Finalizó dando a conocer que se encontraba en Roma, como parte de su viaje por Europa. “Ahorita ando en Roma, mientras personas andan mortificadas que si mi vestido estuvo muy exagerado, que si soy una naca”, dijo.