¡HAY BODA! Lupita Villalobos de “Las Alucines” se nos casa

Lupita Villalobos Beltrán es una de las influencers mexicanas más queridas de los últimos años, donde su trabajo como tiktoker y en el podcast Las Alucines que lleva junto a su amiga Kass Quezada “Quesito” le han hecho ganarse un lugar en el corazón de todos sus fans.

Este viernes, la sonorense contraerá matrimonio con su prometido Juan y aquí te contaremos todo lo que sabemos de este gran evento que seguramente conmoverá a sus millones de seguidores.

¿Qué sabemos sobre la boda de Lupita Villalobos?

Este viernes 29 de agosto Lupita y Juan se han casado en una boda celebrada en Toledo, España, de donde se sabe que es originario el novio. Aún cuando se han revelado pocos detalles sobre este evento, el amor parece desbordar, pues en los últimos días fue muy evidente toda la preparación y dedicación para este evento.

Aún cuando ha dado pocos detalles sobre esta ceremonia que une el amor, Lupita compartió algunos videos a través de sus redes sociales sobre la locación, misma donde se logró a ver a algunos de sus invitados como a Quesito y a Un Tal Fredo, quienes también figuran en el mundo de los influencers.

¡Que vivan los novios!

Más tarde, tomando en cuenta la diferencia de horario entre España y México, Lupita compartió un breve video dando algunos detalles de lo que fue su boda, donde se pudo ver su vestido de novia, los zapatos que usó y presumió su tan anhelado anillo de bodas, además de dejar ver un poco a Juan.

Sin duda este es uno de los eventos más esperados por los fans de Las Alucines, pues se sabe que estuvo comprometida por dos años, cuando le dio el “sí” a Juan durante un viaje a la glamurosa ciudad de Nueva York.