Maluma regaña a mujer durante uno de sus conciertos en México. Muy molesto, esto le dijo

En varias ocasiones Maluma ha compartido que la paternidad cambió por completo su vida, y eso acaba de demostrarlo durante sus presentaciones en México. El cantante colombiano regañó a una de sus fans por llevar a un bebé al concierto.

El cantante colombiano se presentó el 6, 8 y 9 de agosto en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México. Su gira "+ Pretty, + Dirty” trajo mucho baile, perreo y hasta canciones con mariachi, pero no se libró de un momento muy incómodo.

Maluma con mariachi: todo el imperdible momento y lo de Viviann Baeza con el cantante colombiano TV Azteca [VIDEO] Maluma se despidió de la CDMX con un palomazo acompañado de mariachi y como era de esperarse, los fanáticos quedaron muy agradecidos, pero... ¡ojo a lo de Viviann Baeza!

“Es un acto de irresponsabilidad”, dijo Maluma a fan que llevó un bebé al concierto

En clips que se volvieron virales casi inmediatamente, Maluma hace una llamada de atención a una mujer que asistió a su concierto con un bebé de un año.

El reggaetonero hizo referencia en voz alta a la presencia del menor e inmediatamente pidió que “no se lo pasaran”, pues su intención no era subirlo al escenario. En lugar de eso preguntó la edad del bebé y, “con todo respeto”, regañó a la mujer que lo cargaba.

“¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la p#$% m$#&&, donde el sonido está durísimo?”, preguntó Maluma. Cuando terminó de cuestionar a la mujer, la audiencia lo ovacionó.

El cantante le pidió a la fan que la próxima vez protegiera los oídos de su hijo, y le dijo en dos ocasiones que “es un acto de irresponsabilidad” llevarlo a un concierto. A Maluma también le molestó que mecieran al bebé al ritmo de las canciones, “como si fuera un juguete”.

Es bien sabido que los conciertos representan un riesgo para la salud de los bebés en varios sentidos, y particularmente para sus oídos. El ruido puede provocar pérdida de la audición, tinnitus e hiperacusia, de acuerdo con la Academia Americana de Pediatría. Incluso los daños “menores” en la audición pueden ser causa de problemas de comunicación, desarrollo del lenguaje y aprendizaje.