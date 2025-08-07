Cuándo comenzó la relación de Maluma con Susana Gómez, con quien tuvo a su hija

Esta semana Maluma está en boca de todos, no solo por sus conciertos en la Ciudad de México sino por el tierno gesto que tuvo en redes sociales. Hace unos días mostró por primera vez el rostro de París, su hija. Publicó un clip donde aparece bailando al ritmo de su nueva canción, “Bronceador”, mientras carga a la pequeña de un año.

Esta publicación y los rumores recientes de que el cantante estaría esperando un segundo hijo con Susana Gómez, han causado mucha curiosidad sobre esta pareja.

Cuándo comenzó la relación entre Maluma y Susana Gómez

El noviazgo entre Maluma y Susana Gómez se ha caracterizado por el hermetismo y la privacidad, sobre todo porque ella no forma parte del medio artístico. Sin embargo, por la fama de él, hay algunos detalles que se han dado a conocer.

Susana Gómez es una arquitecta originaria de Medellín, sin ningún vínculo aparente con la industria de la música además de Maluma. El mismo cantante confirmó su relación en un concierto a finales de 2021, y poco después se rumoró que para ese momento la pareja ya tenía 3 años unida.

Desde entonces todo lo que han mostrado en público es una relación sólida, especialmente después del nacimiento de su primera hija, París, en marzo de 2024.

Susana Gómez es muy discreta en redes sociales, su cuenta de Instagram está privada y con poco más de mil seguidores. En TikTok es mucho más activa y alcanza 64 mil seguidores; suele compartir clips con detalles de su vida en compañía de Juan Luis Londoño (nombre real del cantante) y París.

En meses recientes surgieron rumores sobre un supuesto segundo embarazo de Susana Gómez con Maluma, pero esta información no ha sido confirmada. Las últimas publicaciones en TikTok de la arquitecta, hechas en julio, no parecen mostrar indicios de que estén esperando otro bebé.