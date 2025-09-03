¿Manuel Mijares está hospitalizado? Aclaran estado de salud del cantante

Este martes 2 de septiembre se viralizaron fuertes rumores de que Manuel Mijares había sido hospitalizado y habría estado a punto de sufrir un infarto. Debido a que la supuesta información se propagó rápidamente, un comunicado oficial aclaró el estado de salud del cantante.

Una revista de publicación semanal aseguró que, según una fuente cercana, Mijares acudió al hospital y fue internado el año pasado por un fuerte dolor en el pecho; por haber estado cerca de un infarto, el cantante se habría sometido a un estricto régimen para bajar de peso. A partir de esta información, incluso se creyó en redes sociales que la hospitalización era actual.

Para Mijares, el cantar y hacer música le da ‘paz y tranquilidad’ [VIDEO] Nuestro conductor platicó con Manuel Mijares, y juntos recordaron una anécdota con gran enseñanza para quien busca lograr sus sueños.

Aclaran el estado de salud de Manuel Mijares, tras rumores de hospitalización

En un comunicado conjunto que aparece en el perfil oficial de Manuel Mijares y la empresa que trabaja con su representación, se aclaró que el intérprete de “Soldado del amor” no se encuentra en el hospital ni fue internado. “Queremos aclarar que esta información es completamente falsa. La salud de Mijares está muy bien, gracias a Dios”, dice la publicación de Almashow Producciones.

El comunicado agradece la preocupación que el público ha expresado, pero invitó a no dejarse llevar por “noticias falsas”. “Reiteramos: Mijares se encuentra estable y NO está internado”. También se invita a seguir cualquier actualización del cantante mediante sus canales oficiales.

Ante la aclaración, la reacción del público ha sido positiva. “El infarto nos lo van a causar a nosotras”, dijo una de sus fans tras agradecer la actualización.

Almashow Producciones también subió una historia con una captura de pantalla con la publicación que habló originalmente de la supuesta hospitalización, calificando la información de “falsa”.

Apenas un día antes de la aclaración, en la cuenta oficial de Mijares se subió un video del cantante junto a Lucero, anunciando su presentación para el próximo 20 de noviembre en Guatemala.