ÚLTIMA HORA: Marianne Gonzaga BORRA todas sus redes sociales

La creadora de contenido Marianne Gonzaga , quién se ha visto envuelta últimamente en una polémica por la custodia de su hija y que recientemente abandonó el país acaba de eliminar todas sus redes sociales.

¿Por qué eliminó Marianne Gonzaga sus redes sociales?

Se desconoce la razón por la que la creadora de contenido eliminó su cuenta de Instagram y TikTok. Sin embargo, lo último que compartió fue contenido de publicidad así como videos con su hija Emma, en donde ambas se observan aparentemente bien.

Luego de esta acción radical diversos usuarios de internet han especulado que quizás entró en una crisis por los mensajes emitidos por su ex pareja José SaÍd y su ex suegro, Juan Manuel Becerri, mismo que ofrece una recompensa por su ubicación. Sin embargo, otros mencionan que quizás alguna acción legal fue la causa de su desaparición en redes sociales.

A la fecha se desconoce su paradero oficial, pero por las pistas que dió en sus redes sociales se encuentra en un país de Europa. Al momento de salir de México la creadora de contenido se encargó de difundir videos con audios de canciones en los que insinuaba que había logrado escapar con su hija. Siempre se mostró con una sonrisa y felíz de haber realizado dicho acto.

¿Marianne podría enfrentar alguna acción legal en su contra?

Las últimas semanas ha habido una batalla campal entre la creadora, su ex pareja y el abogado de este, osea su padre. La cantidad de mensajes que se han enviado a través de redes es enorme. El único dato que se tiene es que su ex suegro emitió un documento para la recuperación de su nieta, este acto permitía el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras. Sin embargo, Marianne aclaró que ella no tenía ninguna notificación por lo que no estaba cometiendo una sustracción de menores, por ende un delito. A pesar de que dicho documento tiene nombres tapados todo indica que se habla de la creadora de contenido y su hija.

Por el momento no se ha emitido a través de una cuenta oficial de autoridades información sobre el caso. Tampoco se conoce el paradero de Marianne ni lo que procederá en el caso.