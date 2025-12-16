Martha Higareda sufrió preeclampsia y este es su estado tras ser hospitalizada junto a su bebé

Se cumple un mes desde que Martha Higareda dio a luz a sus gemelas y de haber estado desaparecida por un tiempo en las redes sociales . La reconocida actriz ya había indicado que tras el parto tuvo que ser hospitalizada junto a una de sus hijas pero recién ahora confirmó el motivo.

Los seguidores de Martha Higareda pasaron días de mucha tensión en noviembre cuando la actriz se ausentó por varios días de las plataformas digitales. Aunque todos sabían que estaba por dar a luz, la falta de información y ausencia en redes sociales llenó de incertidumbre y angustia a su fandom.

¿Qué le sucedió a Martha Higareda?

Luego de dar a luz y de algunos días de ausencia, Martha Higareda retornó a las redes sociales en donde brindó algunos detalles sobre el nacimiento de sus hijas y los motivos de su ausencia. En algunos posteos, la actriz afirmó que tras el parto ella y una de las bebés tuvieron que ser hospitalizadas de urgencia.

Sin embargo, en ese momento no se brindaron mayores detalles sobre su estado de salud y el de una de sus hijas, algo que finalmente ocurrió en las últimas horas. “Con profunda gratitud a Dios estoy viva. Después del nacimiento de nuestras bebés y de que una pequeña estuviera en cuidados intensivos, regresamos a casa”, se lee en el último posteo de Martha Higareda.

¿Martha Higareda padeció preeclampsia?

La publicación de Martha Higareda, en la que aparecen fotografías de su estadía en el hospital, precisa que “mi esposo me llevó de urgencia a la sala de emergencias: mi presión arterial llegó a 215. Estuvieron casi 6 horas intentando estabilizarme. El diagnóstico: preeclampsia. En este mes y medio volví dos veces a emergencias”.

“Esa primera noche, en esas seis horas, estuve entre la vida y la muerte. Viví una experiencia espiritual en donde se me mostró qué ocurriría si me quedaba o partía. Y en ese espacio, recé. Y sé que Dios y El rosario me salvaron. Mi esposo sostenía mi mano y Jesús sostenía mi corazón”, explicó Martha Higareda.

En la publicación la actriz añadió que “Dios me dio la oportunidad de seguir aquí. Y entonces mi presión se empezó a estabilizar. Gracias a mi esposo, nuestros papás, nuestra familia y amigos fueron mi fuerza para seguir luchando. Gracias @drgerardobarroso y Dr. Gil Franco, y nanny”. Finalmente, el emotivo posteo de Martha Higareda fue cerrado con la frase “Sé que Dios y el Rosario salvaron mi vida y por eso estoy profundamente agradecida”.