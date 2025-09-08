Martha Higareda disfruta su última etapa de embarazo

Desde que Martha Higareda, junto a su esposo Lewis Howes, anunció la llegada de sus bebés a su vida, sorprendió a todos, es un gran número de fans que esperan con ansias saber las últimas noticias al respecto, deseando que los nuevos integrantes de la familia lleguen.

Recientemente, la actriz mexicana compartió en sus redes sociales que ya se encuentra en la última etapa de embarazo, por lo que está preparando todo junto a su pareja para recibir a los pequeños. No te pierdas de todos los detalles que te compartiremos a continuación.

¿Cuántos hijos tiene Martha Higareda?

Lewis Howes es su segundo matrimonio, pero será el primero con quien va a formar una familia. Una pareja que constantemente se ha encargado de mostrar su amor mutuo en sus redes sociales, mostrando los viajes que han realizado y la vida que están construyendo juntos.

Fue apenas en junio del 2025, que la actriz Martha Higareda, compartió en sus redes sociales la noticia de que estaba esperando un bebé de su esposo, provocando una euforia por parte de sus seguidores. Pero no fue hasta el 30 de agosto del 2025, que anunció que esperaban gemelos, resaltando que ambos estaban bendecidos y emocionados por el embarazo.

¿Cuándo van a nacer los bebés?

Aunque parece que Martha Higareda se encuentra en la última etapa de su embarazo, por el momento se desconoce cuál es la fecha exacta del nacimiento de los bebés. Sin embargo, los padres se encuentran muy emocionados y listos para recibir a los pequeños.

En varias ocasiones, la pareja se ha encargado de subir fotografías y videos donde hacen bromas sobre los meses que han pasado, disfrutando de tiempo juntos. Incluso, la joven actriz se ha encargado de contestar varias preguntas que algunos seguidores les han hecho sobre la última etapa en la que se encuentra.

Son muchos los internautas que en los comentarios de las publicaciones dejan sus mejores deseos para que los pequeños nazcan bien. Por ahora, hay que esperar a que ambos publiquen más información al respecto, notificando a los usuarios sobre el proceso de los bebés.