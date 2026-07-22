Revelan el desesperado mensaje que recibió el padre de Maahez, hijo de Aylín Mujica

El mundo del espectáculo sigue acompañando a la cantante y actriz cubana Aylín Mujica luego de que el pasado jueves 16 de julio perdiera a su hijo mayor. La muerte de del DJ Maahez golpeó duramente a la famosa de 51 años de edad y a toda su familia.

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Tenía 31 años y una falla cardíaca le quitó la vida en Barbados. Ahora, Aylín Mujica y su familia lo recuerda y le dice adiós en redes sociales, mientras que medios periodísticos ahondan en los motivos de su muerte, sus últimos momentos con vida y en el desesperado mensaje que recibió el padre de Maahez ese triste día.

¿Cómo murió Maahez?

Cuando se conoció la triste noticia del fallecimiento del hijo mayor de Aylín Mujica rápidamente se difundieron algunos detalles sobre los días previos. Uno de ellos apuntaba a que la propia actriz de origen cubano le había pedido a su hijo que no viajara a Barbados ya que atravesaba un cuadro de neumonía y ella estaba preocupada por su salud.

De todos modos, Mauro Menéndez (como era su nombre real) viajó y asistió a un partido de béisbol y luego a disfrutar de la playa con amigos. Fue en ese marco que el DJ y productor musical se descompensó a causa de un infarto. Con el paso de las horas, trascendidos periodísticos señalaron que el joven había sufrido dos infartos, aunque también se habla de un tercero, algo que su cuerpo no pudo resistir.

¿Qué mensaje recibió el padre de Maahez?

Mientras Aylín Mujica recuerda a su hijo en redes sociales con fotografías y videos, las muestras de afecto y acompañamiento se multiplican. En este marco, el periodista Javier Ceriani fue el encargado de ofrecer más detallas sobre ese triste 16 de julio.

En su programa que transmite por YouTube, precisó que cuando Maahez se descompensó en la playa unas jóvenes se comunicaron a través de Instagram con su padre, Osamu Menéndez. “Mire señor, no tenemos su teléfono. Lo estamos contactando para decirle que Mauro se acaba de descompensar y ha tenido un infarto”, precisó el periodista en torno al desesperado mensaje que habría recibido el padre del fallecido DJ.

Esta revelación es otra parte de este triste suceso que ha dejado a Aylín Mujica y su familia sumida en el dolor ante esta repentina partida.