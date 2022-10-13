Aylín Mujica habla de su relación con Alfredo Adame y Laura Zapata.

Aunque prefiere no ahondar en el conflicto que Alfredo Adame ha protagonizado con Laura Zapata, Aylín Mujica afirma que este fue un señorón cuando compartieron créditos en Celia, El musical.

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En contraste, la convivencia con Laura Zapata era complicada, según dice:

Un señorón Alfredo Adame conmigo en Celia, era un señorón, un gran compañero. Laura también, es un poco complicada para la convivencia. Yo no sé, yo no me enteré mucho de lo qué pasó, pero sí sé que él ha hablado muy mal de Laura y hubo problemas ahí, pero mejor no meterme, ellos dos, ¿no?

Haber, yo de pronto supe de Laura, quería cantar más canciones y decía: ‘¿Por qué Aylín que no es cantante, canta más que yo?’ y yo, la verdad soy una persona que estoy muy contenta con lo que soy, yo la protagonista, pero ella una gran cantante y la verdad, canta mucho mejor que yo; entonces, para mí no era un problema que cantara cinco, seis o siete canciones; entonces, ella quería cantar más canciones, pero cada quien su vida

Aylín Mujica habla de los problemas que ha tenido Alfredo Adame.

La cubana lamenta que Adame haya resultado lesionado por involucrarse en una riña tras una balacera ocurrida afuera de su domicilio.

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No he podido hablar con él, tengo entendido que está mucho mejor, pero sí, tengo miedo por él porque se mete en cada problema, está jugando y metiéndose con gente que no juega, que son serias y que son de armas tomar

Aylín Mujica forma parte del elenco ‘Papito Querido’ que bajo la producción de Gabriel Varela inicia temporada este 14 de octubre en Torreón.

