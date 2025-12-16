¡El pleito continúa! Cruz Martínez se lanza con todo contra Alicia Villarreal

El pleito entre Cruz Martínez y Alicia Villarreal parece no disminuir, puesto que en varias ocasiones la cantante ha realizado fuertes comentarios contra él, situación que la ha puesto en el ojo del huracán, dominando los titulares de la farándula.

No obstante, Cruz no se queda callado ante los comentarios de ella, así que se lanza contra ella con fuertes declaraciones. A continuación te detallamos qué fue lo que comentó la celebridad al respecto.

¿Qué comentó Cruz Martínez sobre las declaraciones de la cantante?

Como ya lo mencionamos al inicio, el pleito parece que no va a bajar. Recientemente, Cruz Martínez fue interceptado por medios de comunicación, quienes le cuestionaron varios temas relacionados con la pelea legal que mantiene con Alicia Villarreal.

Para sorpresa de todos, él no se quedó callado en ningún momento, dejando en claro su postura. Resaltando que la cantante en varias ocasiones la situación ha sido malinterpretada, y que en varias ocasiones ella ha caído en contradicciones que han quedado al descubierto.

Incluso, enseñó conversaciones familiares del 2024, donde ella explica que va a entrar a una premiación para ser galardonada por su trabajo, además de agradecerle a él sobre los números musicales que hicieron juntos.

Dentro de los comentarios que realizó el artista, detalló que en su momento le pidió a Melania Carmona que no entrara en el pleito mediático, pero que entiende la postura de la joven al dar las fuertes declaraciones sobre su distanciamiento, comentarios publicados en un video de Telemundo.

¿Qué pasó con Cruz Martínez y Alicia Villarreal?

Cruz Martínez y Alicia Villarreal estuvieron casados del 2003 al 2025, matrimonio en el que tuvieron a sus hijos Félix y Cruz. Lamentablemente, para el 2025 fue vinculado a proceso por una denuncia interpuesta por la cantante mexicana, donde los denunciaba por violencia familiar.

Desde entonces, el pleito se ha convertido en un tema principal dentro de la farándula, puesto que ambos artistas han mantenido su postura al respecto, generando mucho ruido y comentarios en las redes sociales.