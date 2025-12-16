Adamari López y Piqué desatan polémica: El gesto que ENFURECIÓ a fans de Shakira

La conductora puertorriqueña Adamari López se convirtió en tendencia tras compartir en sus redes sociales una fotografía junto al futbolista español Gerard Piqué. Aunque para ella fue un gesto espontáneo y familiar, las seguidoras de Shakira reaccionaron con fuertes críticas, acusándola de falta de sensibilidad hacia la cantante colombiana.

Un encuentro inesperado en Miami

Según relató la propia Adamari, la imagen se tomó de manera casual en un restaurante de Miami, donde coincidió con el campeón del mundo. López explicó que quiso aprovechar el momento para enviarle la foto a su hija, Alaïa Costa-López, gran aficionada al fútbol.

“Yo decía: ‘No quiero perder la oportunidad de hacerme una foto y enviársela a mi hija’”, comentó la presentadora, quien estaba acompañada de su colega Chiquibaby, con quien comparte el podcast Ada y Chiqui De Show.

Adamari aseguró que Piqué se mostró amable y accedió sin problemas a la fotografía. “Fue súper lindo. Después, todas las demás comenzaron a hacerse fotos también. Se portó muy bien”, añadió.

La reacción de los fans de Shakira

El gesto no pasó desapercibido. En redes sociales, las seguidoras de Shakira cuestionaron la decisión de Adamari, recordando que Piqué fue señalado como responsable de la ruptura con la barranquillera. Para muchas, la foto representó una falta de empatía hacia la artista, quien ha convertido su experiencia personal en himnos como "Las Mujeres Ya no Lloran, Ahora Facturan".

Adamari responde a las críticas

Frente a las críticas, López se mostró tranquila y aclaró que su único propósito era sorprender a su hija con la imagen. Incluso recordó que, en el pasado, ella misma había sido dura con Piqué tras la separación de Shakira.

“Yo le di duro y directo cuando Shakira sacó 'Las Mujeres Ya No Lloran, Ahora Facturan'. Le di fuerte a Piqué”, confesó. Además, explicó que inicialmente decidió mantener la foto en privado, pero finalmente la compartió sin imaginar el revuelo que generaría.

Un gesto familiar convertido en polémica

La también actriz reconoció que ha tenido experiencias similares con otras figuras públicas, aunque ninguna había provocado tanta controversia como su encuentro con Piqué. Para Adamari, la foto fue un gesto inocente hacia su hija, pero para los fans de Shakira se convirtió en un símbolo de tensión y debate en redes sociales.

La polémica reaviva el debate sobre la ruptura de Shakira y Piqué, y cómo cada gesto público sigue generando reacciones encontradas.