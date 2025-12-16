¿Qué le pasó a Isabel Lascurain de Pandora? Este es su estado de salud hoy 16 de diciembre tras aparecer con oxígeno

El mundo de la música se encuentra conmocionado luego de que la cantante de Pandora Isabel Lacurain apareciera con oxígeno, es por ello que aquí te diremos qué le pasó y cuál es su estado de salud hoy 16 de diciembre; quien a través de su cuenta oficial de Instagram reveló lo que le habría pasado tras ausentarse en una presentación programa que tenía en Puerto Vallarta.

¿Cuál fue el mensaje que dio Isabel Lascuarin en su Instagram?

“Hola mi preciosa familia, no les podría hacer un video antes porque, pues porque no era lo propio, siendo que ayer tuvimos un show en Puerto Vallarta. Estoy aquí en casita, pero vamos a salir perfectamente; nada más quería darles las gracias para poder ofrecer una disculpa a la gente de Vallarta con quienes no pude estar. Y para mandarles todo mi amor y un beso enorme, enorme, enorme”, declaró Isabel Lascurain en el video de su cuenta oficial de Instagram.

¿Qué le pasó a Isabel Lascurain que apareció con oxígeno?

La cantante de Pandora Isabel Lascurain reveló que padece neumonía, y esto fue lo que le provocó algunas complicaciones respiratorias. De acuerdo con la intérprete, desde el martes que estuvieron en Tuxtla donde había mucho viento comenzó a dolerle la cabeza, y cuando regresó ya se encontraba muy mormada y con la oxigenación muy baja.

Lascurain añadió en el mismo video que ya estaba siendo atendida por los doctores y comentó que su estado de salud mejora sin la necesidad de una hospitalización; también añadió que, gracias a Dios no la tuvieron que ingresar a un hospital; así mismo afirmó que espera completar su recuperación desde la comodidad de su casa y sobre todo espera regresar pronto a los escenarios junto a sus compañeras de Pandora.

¿Quién es Isabel Lascurain?

Isabel Lascurain es una artista y comunicadora mexicana, la cual es reconocida por ser integrante del famoso trío musical de Pandora; la cual alcanzó su máxima popularidad en la década de 1980. Esta cantante nació el 27 de mayo de 1959 en la Ciudad de México; desde muy joven demostró tener un amor por la música e incluso pudo formar un grupo a los 12 años de edad.

Para 1984 fundó con su hermana el trío de Pandora, el cual se convirtió en un grupo muy exitoso de México, el cual es recordado por sus temas “Cómo te va mi amor” y “Perdóname”. Esta cantante estudió comunicaciones en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, pero optó por enfocarse en su carrera musical.