Sergio Mayer Mori se sincera sobre su estrategia en La Granja VIP: “Me dio el síndrome del nominado”

Durante una transmisión en vivo con Malleza, Sergio Mayer Mori, el noveno eliminado de La Granja VIP, habló sobre algunos de sus momentos más importantes al interior del reality show y por supuesto, su salida de la competencia.

El ex Capataz aseveró que logró que el público que seguía la transmisión 24/7 de La Granja VIP viera su lado más humano y considera que incluso habló de más, pero que siempre se abrió y se mostró lo más transparente posible debido a que no tiene nada que esconder.

Sergio también reconoció que la convivencia fue el aspecto más difícil de su estadía en el reality show y que fracasó en su intento, definido desde antes de su ingreso, de no hablar mal de los demás participantes, pues no tenía mucha tolerancia hacia varios de sus compañeros; "cada semana se siente como un mes", reconoció el músico.

Mayer Mori también recordó que sintió mucho apoyo a su salida de La Granja VIP y asimiló que tuvo el 'síndrome del nominado', ya que a partir de su constante presencia en la placa, inconscientemente prefería salir como un "ganador" y en cierta medida por eso expresaba que quería ser el eliminado en turno.

El invitado a la entrevista también aclaró el shippeo con Carolina Ross al señalar que, sin lugar a dudas, le hubiera gustado convivir más con ella con el fin de componer música debido a su interés común y reconoció el enorme talento de la primera eliminada de La Granja VIP.

Por otro lado, el noveno eliminado escogió a La Bea como la granjera que quisiera que ganara el reality show debido a que tiene una pasión que nadie más tiene, mientras que Alfredo Adame sería su segundo lugar. Además, le afirmó a Malleza que 'El Patrón' Alberto del Río podría convertirse en el siguiente eliminado y que se le caerá la careta muy pronto, pues dijo que no esperaba una traición de su parte luego de sus interacciones juntos.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos a los dos granjeros elegidos por el público para disputar el primer Duelo de la semana, así como al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a 'El Patrón' Alberto del Río y Eleazar Gómez; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

