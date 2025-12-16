¿En qué gastarían 2 millones? Esto haría cada finalista de La Granja VIP según la IA

Con La Granja VIP llegando al final, los fans no solo debaten quién merece llevarse el premio, sino que además se preguntan qué haría cada finalista con los 2 millones de pesos. Para responderlo, le preguntamos a la IA, que analizó la personalidad, trayectoria y declaraciones públicas de cada uno de los participantes que se encuentran en esta recta final. Aquí tenemos para ti el revelador resultado:

¿En qué gastará su dinero el ganador de La Granja VIP?

Alfredo Adame

Según la IA, si Alfredo Adame es el ganador, definitivamente usaría el dinero para relanzar su marca personal. Parte del premio iría a un proyecto mediático propio —podcast, canal digital o show en vivo— y otra a inversiones posiblemente relacionadas con las inmobiliarias. Eso sí, la IA asegura que, cualquiera que sea, tendrá su nombre en letras grandes.

La Bea

En el caso de La Bea, la IA cree que la comediante elegirá un camino más emocional. El dinero se repartiría entre asegurar el futuro de su familia, invertir en salud y quizá emprender un negocio pequeño pero estable. La inteligencia artificial la ve menos enfocada en los reflectores y más en su calidad de vida.

Alberto del Río

“El Patrón” apostaría por expandir varios de sus proyectos deportivos. La IA sugiere academias de lucha, eventos independientes y hasta una marca personal ligada al mundo del fitness. Para Alberto, el premio sería una inversión para dejar legado, no solo un gasto inmediato.

Kim Shantal

Para Kim Shantal, el destino del dinero es claro: crecimiento digital. La IA asegura que buscará su crecimiento en cuanto a producción de contenido, moda, viajes y colaboraciones. Señala que convertiría el premio en una herramienta para multiplicar sus seguidores y contratos.

Teo

César Doroteo “Teo” sorprendería a todos con su decisión. La IA piensa que el influencer usaría el dinero para reinventarse, pagar alguna posible deuda, apoyar a su familia y arrancar desde cero con algún proyecto personal.

Eleazar Gómez

La IA se fue con cautela en el caso de Eleazar, pues lo considera el caso más delicado. La IA plantea que el actor destinaría gran parte del premio a terapia y su salud mental. Además, buscaría que este le ayude a prepararse aún más como actor para buscar un regreso controlado a la industria. Más que lujos, buscaría estabilidad y una segunda oportunidad profesional.

Al final, sea quien sea el ganador, 2 millones de pesos cambian la vida de cualquier persona. Y tú, ¿quién crees que los aprovecharía mejor?

También te puede interesar: Santa Fe Klan quería cantarle a la Virgen… y la fiesta terminó en golpes