Michael Ronda se casará con Karena Flores; así le pidió matrimonio

El actor Micheal Ronda llegará al altar. Tras 5 años de relación, el joven de 28 años y su novia, la influencer Karena Torres, se comprometieron frente al mar en Punta Mitla, una exclusiva comunidad y resort ubicado en una península de la Riviera Nayarit, México, en la Bahía de Banderas.

A través de redes sociales se dio a conocer el emotivo momento en el que el actor, con un anillo en mano que diseñó él mismo, se hinco ante Torres para pedirle que lo acompañe por el resto de sus días y ella aceptó. En entrevista para un medio nacional, Ronda reconoció que siempre tuvo claro que la influencer se convertiría en su esposa.

“La verdad es que estoy muy contento. Estoy muy nervioso. Casi tan nervioso como un día antes de empezar a filmar un proyecto en donde no conoces al crew, no conoces al director y hay un nervio fuertísimo. Pero me siento preparado, me siento listo”, externó.

Así se conocieron Michael Ronda y Karena Flores

Desde que la conoció, Michael Ronda siempre tuvo claro que quería llegar al altar con Karenea Flores. De acuerdo con el actor, ambos se conocieron en una fiesta, sin embargo, el actor creyó que no tendría oportunidad con la influencer, pues la vio llegar de la mano de uno de sus amigos más cercanos.

El actor dejó la fiesta, pero volvió con el objetivo de tener un poco de información de la joven. Tras cuestionarle su nombre, descubrió que el vínculo entre Flores y su amigo era familiar, lo que le dejó el camino libre para conquistarla.

“Lo primero que le dije fue, ¿qué haces con mi amigo? Y me dijo, ¿quién, mi primo? En ese momento me quedé sin palabras, sin saber qué decir, a dónde ver. Las manos me sudaron, no lo podía creer. [...] Era su primo”, contó.

Hasta el momento, Michael Ronda y Karanea Flores no tiene definida una fecha para su boda, la cual podría llevarse a cabo durante el segundo semestre de 2026

