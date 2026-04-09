Mientras los Aguilar NO LLENAN sus presentaciones, Cazzu AGOTA la mitad de su gira en Estados Unidos

A solo unos días de que se diera a conocer que Pepe Aguilar ha enfrentado problemas con la venta de boletos y habría cancelado presentaciones en Estados Unidos, Cazzu ha dado a conocer en sus redes sociales que ya agotó la mitad de su gira en el país vecino.

La intérprete de "Con Otra" se presentará con su tour "Latinaje" en 12 destinos de Estados Unidos, entre el 23 de abril y el 21 de mayo de 2026. A través de sus historias de Instagram anunció que ya están agotados los boletos para sus conciertos en San José, San Diego, Inglewood (2 fechas), Nueva York, San Antonio (una de 2 fechas) y Houston.

En otras ciudades, como Chicago (Illinois) e Irving (Texas), los boletos se han agotado aproximadamente en 90%, según muestra la plataforma de venta oficial. En Houston se han vendido alrededor de 80% de boletos, mientras en ciudades como Las Vegas se ha llenado aproximadamente el 60% del recinto.

Fue hace poco más de una semana que trascendió en medios que Pepe Aguilar habría cancelado fechas en destinos como el estado de Nueva Jersey, ante rumores de bajas ventas. Su próxima presentación en Las Vegas permanece con alrededor de 80% de disponibilidad, al igual que en ciudades como Concord (California); en Ontario (California), el recinto sigue casi con la totalidad de asientos disponibles.

Hace unos días también se dio a conocer que Majo Aguilar estaría teniendo problemas para vender los boletos de su presentación en el Auditorio Nacional, prevista para noviembre. Hasta ahora, quedan libres alrededor del 70% de los lugares.

A finales de 2025 también se informó que Ángela Aguilar no estaba logrando vender los boletos para su primera gira en solitario en Estados Unidos, e incluso canceló varias fechas de manera silenciosa.

Cazzu habría ganado una batalla legal a Christian Nodal

Según dio a conocer el periodista Javier Ceriani, Cazzu habría logrado que la visa para su hija Inti, de 2 años y medio, habría sido aceptada; según el comunicador, la pequeña viajará con su mamá. Fue en 2025 que la cantante argentina declaró que Christian Nodal, padre de Inti, estaría impidiendo por la vía legal que la niña pudiera acompañarla en sus giras internacionales.