Moderatto se viste de luto tras triste muerte

Moderatto es un grupo de rock en México que se ha encargado de marcar a toda una generación de jóvenes con sus canciones, logrando que al día de hoy sigan siendo escuchadas. Sin embargo, ahora la reconocida agrupación se encuentra de luto, debido a una triste muerte que sorprendió a todos.

La noticia ha dejado boquiabiertos a los seguidores de la banda y al público en general. Te detallaremos qué fue lo que pasó al respecto. Así que no te pierdas la información.

¿Quién es ‘El Cha’?

Javier Ramírez Gómez, mejor conocido como ‘El Cha’, se destaca por ser un músico, quien ha participado en múltiples bandas, pero su colaboración más importante fue con Moderatto, logrando colocar su nombre en el mundo de la farándula.

Lamentablemente, el querido músico ha estremecido al público, puesto que en sus redes sociales anunció el fallecimiento de su madre Yolanda Gómez, subiendo en sus ‘historias’ varios obituarios donde se enviaba condolencias al artista y a los familiares de la mujer ante el luto.

Al final, el mismo artista subió una imagen donde detalla que la triste muerte ocurrió ayer, 18 de enero del 2026, resaltando su gran amor y agradeciendo por todo lo que hizo, además de detallar que ella fue la encargada de convertirlo en una mejor persona. El texto finaliza con: ‘Te quiero eternamente. Te amo.’

Ante los hechos, sus publicaciones han sido invadidas por mensajes de condolencia, deseándole al artista que logre encontrar consuelo y calma ante lo triste de la pérdida.

¿En qué otras bandas participó?

‘El Cha’, aunque por ciertas generaciones es conocido por Moderatto, no es la única banda en la que estuvo presente; se sabe que desde 1987 estaba con la agrupación de Fobia, además de estar en Gran Sur, colaboraciones que le han dado un importante reconocimiento dentro de la farándula mexicana.

Por ahora, el artista no ha dado más detalles sobre la triste muerte que lo vistió de luto, información que se ha mantenido entre la familia; se espera que en los próximos días se dé a conocer más sobre la razón del inesperado fallecimiento.