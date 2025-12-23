El motivo por el que Piqué se habría enojado nuevamente con Shakira

La vida de Gerard Piqué y de Shakira llevan un par de años siendo el eje de distintos titulares en medios de comunicación internacionales. Desde que decidieron separarse se dio origen a un sinfín de polémicas que no escaparon a la opinión pública.

Ahora, sus nombres vuelven a estar bajo la lupa de los reporteros ya que trascendió que el ex futbolista se habría molestado con la artista colombiana por haber expuesto a sus hijos, Milan y Sasha. ¿Se viene otro capítulo en esta historia?.

¿Qué fue lo que hizo Shakira?

Lo que habría desatado el enojo de Gerard Piqué ocurrió el pasado 9 de diciembre en el estadio Vélez Sarsfield, en Buenos Aires. Allí, Shakira ofreció un concierto ante más de 45 mil espectadores en el marco de su gira “Las mujeres ya no lloran”.

En medio del show, la cantante sorprendió a sus seguidores al subir al escenario a sus hijos Milan y Sasha con quienes cantó la canción “Acróstico”. El hit de Shakira se los compuso a sus hijos tras separarse de Gerard Piqué y ahora se dio la oportunidad de cantarlo junto a ellos ante su público.

¿Gerard Piqué se enojó con Shakira?

De acuerdo con medios de comunicación españoles, Gerard Piqué se enteró de lo sucedido en Argentina y se habría enojado mucho con su ex pareja. “Me toca los cojones. Yo cuando exponía a los hijos ella se enfadaba y me reclamaba. Y ella los saca a cantar en Buenos Aires”, habría dicho el ex futbolista.

Al parecer, la exposición que Shakira hizo de sus hijos de 10 y 12 años de edad ante la multitud que la acompañaba no le cayó para nada bien a Gerard Piqué. Por ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas al respecto pero, si se repite la dinámica de cuando se separaron, podría haber un nuevo capítulo polémica en esta historia.