Exatlón México: Azules o Rojos, este equipo gana la Villa 360 del lunes 15 de diciembre

La semana 12 de la novena temporada de Exatlón México iniciará este lunes 15 de diciembre, por lo que, Rojos y Azules pelearán por la Villa 360. Sin embargo, los escarlatas afrontarán esta competencia del nuevo ciclo con una baja muy importante, Heber Gallegos se convirtió en el eliminado número 11 de la presente edición, un elemento que vivió una buena semana, pero su sueño terminó el pasado domingo.

¿Quién gana hoy 15 de diciembre la Villa 360 de Exatlón México?

La Villa 360 es uno de los premios más esperados por los Rojos y Azules en Exatlón México , la razón es sencilla; este inmueble cuenta con todos los lujos y comodidades para que los atletas de alto rendimiento puedan competir, pero, sobre todo, que lleguen a la pugna bastante descansados, bien alimentados y con toda la energía posible. Para saber quiénes se llevan este premio deberás sintonizar Azteca Uno en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Así fue la triste salida de Heber Gallegos

Heber Gallegos fue al Duelo de eliminación, y aunque en la ceremonia previa a la Pugna Máxima, Antonio Rosique habría comentado que, Thunder había tenido una buena semana. Sin embargo, Joe de la Selva le dio un recital a la leyenda Roja de cómo se debe competir un Duelo de Eliminación, y así fue como con 4 vidas, el novato celeste hizo un perfect contra este referente escarlata.

Heber Gallegos será papá

Antes de terminar el programa, Heber reunió a sus compañeros y les dijo que lo que quería compartirles fuera en otra situación, pero como era su equipo soltó la bomba y reveló que sería papá. Esta noticia fue bien recibida por los Escarlatas, quienes le desearon lo mejor y quien se vio más contento fue Mario Mono Osuna, quien incluso le dio varias palmaditas.

Además de sufrir la eliminación, Heber Gallegos dio otra terrible noticia, ya que cuando Rosique le dio la palabra, Gallegos dio a conocer que cada vez que viene a Exatlón México, su esposa se enferma o le pasa algo; pero antes de despedirse le mandó y le dijo: “Ya voy para allá, para estar con ustedes”.

