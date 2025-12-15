Estas fueron las des desgarradoras palabras de Alex al revelar el motivo por que el que siempre se toca el brazo antes de una competencia.

Sin duda, Exatlón México está lleno de momentos que pasarán a la historia por su pasión, y uno de ellos es lo que ocurrió recientemente con Alex, quien sin filtros reveló la razón por la que toca su brazo y mira al cielo justo antes de competir; para el atleta, este acto representa orgullo, respeto y nostalgia, pues con ese gesto recuerda a su padre, quien ya no está en este mundo, y le pide que lo acompañe en cada circuito.

¿Cuál es la pérdida de la que habló Alex en la novena temporada?

Visualmente conmovido, Alex reveló que el origen de ese “ritual” comenzó con el fallecimiento de su padre, compartiendo para todos que, a pesar del dolor, nunca le reprochó a Dios lo que sucedió, sino que tomó esa pérdida como parte de su historia y fortaleza, recordándolo en cada acto y tomándolo como motivación para seguir avanzando a pesar de las adversidades.

¿Qué dijo Alex sobre el recuerdo de su padre?

“Siempre lo di todo”, expresó Alex, recordando cómo en cada carrera pedía a su padre que estuviera con él. Esa conexión emocional se transformó en una fuente de fuerza silenciosa.

El verdadero significado del ritual

Alex dejó en claro que el verdadero significado tiene que ver con los tatuajes que lleva en el brazo, pues son su homenaje permanente a la vida de su padre, y al tocarlos es su manera de sentirse acompañado. Sin duda, con estos actos Exatlón México demuestra una vez más por qué, lejos de solo ser un reality altamente demandante, es una promesa de la superación humana en cada momento, conectando e inspirando a millones de personas todos los días.