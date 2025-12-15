Las 2 playas de Jalisco donde es más probable que te salga un tiburón, según la IA

La aparición de tiburones en las costas de Jalisco forma parte del equilibrio natural del ecosistema marino y depende de factores como la profundidad del mar, las corrientes y la disponibilidad de alimento. A partir del análisis de registros de avistamientos y condiciones oceánicas, la inteligencia artificial (IA) identificó dos playas del estado donde existe una mayor probabilidad de encuentros con estos animales, aunque los casos siguen siendo poco frecuentes.

De acuerdo a la herramienta digital Chat GPT, los encuentros con tiburones son poco comunes y, en la mayoría de los casos, no implican riesgo, ya que no se trata de especies agresivas y las autoridades mantienen vigilancia constante. Sin embargo, existen dos zonas donde es más factible verlos:



Puerto Vallarta: la combinación de aguas profundas, corrientes marinas y cercanía a zonas de pesca favorece el paso ocasional de tiburones, sobre todo mar adentro. Los avistamientos suelen darse lejos de la orilla y rara vez representan peligro para los bañistas.

Barra de Navidad (Costalegre): esta área del litoral jalisciense tiene menor intervención urbana y mayor biodiversidad, lo que incrementa la presencia de fauna marina, incluidos tiburones que se desplazan por la región, especialmente en ciertas temporadas.

¿Qué tipos de tiburones es probable ver en Jalisco?

Según expertos del sitio Investigación y Desarrollo, en las costas de Jalisco los avistamientos de tiburones son poco frecuentes. Sin embargo, cuando ocurren, suelen involucrar especies no agresivas o de hábitos pelágicos. Los tipos más probables de ver son:

