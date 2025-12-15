Muere inesperadamente influencer de 9 años

Cuando pensamos en redes sociales y en creadores de contenido, pensamos en personas adultas haciendo todo tipo de contenido, pero no siempre ocurre de esa manera. Hubo una pequeña influencer que se destacó por mostrar su batalla contra el cáncer, siendo la clara representación de valentía.

Lamentablemente, después de varios meses, la joven creadora de contenido murió a sus 9 años, una noticia que ha entristecido a todos sus seguidores, quienes deseaban poder ver a la pequeña ganar la batalla a la terrible enfermedad. Te contaremos su historia.

¿Quién era Brie?

Brielle Nicole Bird, mejor conocida en las redes como Brie Bird, era una pequeña influencer que contaba con su propia cuenta de Instagram, donde mantenía informado a todos sus seguidores sobre su batalla contra el cáncer.

En sus redes sociales se mostraba a la pequeña de 9 años disfrutar de su día a día junto a sus padres y a sus 3 hermanitos, quienes constantemente le mostraban su cariño y apoyo ante el padecimiento que ella sufría.

Se sabe que la familia de la menor comenzó a documentar su lucha desde el 2020, momento en que la menor fue diagnosticada con neuroblastoma a sus 4 años. Desde entonces era un ir y venir de hospitales, tratamiento y periodos de remisión, pero en los últimos momentos de su vida sufrió una fuerte recaída.

Lamentablemente, en las últimas publicaciones, la familia informó que la pequeña influencer ya se encontraba en cuidados paliativos, por lo que se le prioriza un bienestar y un mejor estilo de vida. Pero fue el 11 de diciembre del 2025, cuando la menor falleció a los 9 años.

¿Cuánto vive un niño con neuroblastoma?

El neuroblastoma es un tumor canceroso poco común que principalmente afecta a bebés y niños, que principalmente empieza en el abdomen para después diseminarse en los huesos. Lastimosamente, es un padecimiento que puede ser mortal, en especial si no se diagnostica a tiempo; así lo mencionan en MedlinePlus.

El Hospital Sant Joan de Déu Barcelona explica que la supervivencia global al padecimiento es a los 3 años, pero que con los nuevos tratamientos es posible aumentar los años de vida, pero es algo que va a depender de cada paciente y su batalla contra el cáncer .