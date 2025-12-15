Muerte de Rob Reiner: Ver EN VIVO las últimas noticias del caso del fallecimiento del director de Hollywood y su esposa HOY lunes 15 de diciembre de 2025; actualizaciones online sobre el arresto de su hijo Nick

El escalofriante caso del asesinato del cineasta Rob Reiner quien fue encontrado sin vida junto con su esposa Michele Singer en su casa en Brentwood, este domingo, sigue causando conmoción en el público debido a los sucesos que se han estado destapando en las últimas horas.

De acuerdo con TMZ, los primeros informes señalan que el homicidio del cineasta de 78 años de edad y su esposa habría sido ejecutado por el menor de sus hijos, Nick Reiner.

Actualmente, la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles, sigue con las investigaciones correspondientes.

¿Qué es lo que se sabe del caso?