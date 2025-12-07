Muere cantante tras ser hospitalizado de emergencia por una neumonía

El mundo de la música latina se encuentra de luto, en especial al anunciarse el fallecimiento de un cantante, quien fue hospitalizado de emergencia por una neumonía. Los hechos han generado mucho impacto entre los usuarios, en especial al tratarse del fundador de “El Gran Combo de Puerto Rico”.

Ante los hechos, colegas y fans han dejado sus mensajes de condolencias ante la lamentable muerte. Para que no te pierdas los detalles al respecto, te detallaremos de quién se trata y un poco de su trayectoria en el área musical.

¿Quién fundó El Gran Combo de Puerto Rico?

Lamentablemente, don Rafael Ithier, quien fue fundador de la agrupación “El Gran Combo de Puerto Rico”, pianista, arreglista y compositor, falleció el 6 de diciembre de 2025, a sus 99 años. Según fuentes cercanas al medio EFE, detallaron que la muerte del reconocido artista ocurrió después de ser hospitalizado de emergencia por neumonía, pero no logró recuperarse.

La noticia sobre el reconocido cantante fue confirmada por varios colegas y amigos de Rafael, quienes en redes sociales anunciaron el lamentable fallecimiento. Dentro de todos los mensajes que se destacan, es el de Alex Sensation, quien en su Instagram subió una foto con Rafael Ithier, en donde lamenta lo sucedido y envió el pésame a la familia y a los integrantes de la orquesta. Así como él, fueron muchos los que enviaron sus mensajes de adiós.

¿Cuántos hijos tiene Rafale Ithier?

Según el portal Fundación Nacional para la Cultura Popular, explica que el importante cantante, durante su matrimonio con su esposa Carmen Soto, procesó a sus 3 hijas, que se llaman Mérida, Maritza e Ivonne. Pero en el portal de El Nuevo Día, se incorporan los nombres de sus hijos Carlos y Pedro; en total tiene 5 hijos.

Ante la terrible noticia sobre su fallecimiento al ser hospitalizado de emergencia por neumonía, la familia del artista ha recibido miles de mensajes de colegas y amigos, quienes lamentan todo lo ocurrido. Debido a que fue un artista de amplia trayectoria musical, dejando un legado que pocos podrán lograr igualar.