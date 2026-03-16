Olvida el moño de siempre: Los recogidos ‘curly’ más elegantes que se hacen en menos de 5 minutos

El cabello rizado ha ganado cada vez más protagonismo en las tendencias de belleza. Durante años muchas personas optaban por alisarlo o esconder su volumen en peinados simples, pero hoy los expertos en estilismo coinciden en que el estilo curly puede ser el punto fuerte de cualquier look, incluso en peinados recogidos.

¡Koke, Leo y Ernesto se enfrentaron en la Eliminación! Revive lo mejor del Exatlón

Los recogidos rápidos para cabello rizado se han vuelto especialmente populares porque permiten crear peinados elegantes y prácticos en pocos minutos. Con la textura natural del rizo, no es necesario dedicar demasiado tiempo al styling: basta con aprovechar el volumen y la forma natural del pelo para lograr resultados sofisticados.

5 peinados recogidos curly fáciles y elegantes que se hacen en menos de 5 minutos

Los estilistas recomiendan peinados que respeten la forma natural del rizo y aporten movimiento. Estas son algunas de las opciones más rápidas y favorecedoras.



Moño alto desenfadado

Este peinado es uno de los más rápidos para cabello rizado. Se recoge el cabello en la parte superior de la cabeza dejando algunos rizos sueltos alrededor del rostro. La estilista Jen Atkin, experta en peinados de celebridades, señala que los moños altos funcionan especialmente bien en cabellos con textura porque el volumen natural crea un efecto elegante sin demasiado esfuerzo.

Semi recogido con volumen

Consiste en recoger solo la parte superior del cabello mientras el resto de los rizos se mantiene suelto. Este estilo resalta la textura natural del cabello y funciona tanto para eventos formales como para el día a día.

Moño bajo con rizos definidos

Ideal para un look más sofisticado. El cabello se recoge en la nuca dejando algunos mechones rizados libres. Este estilo crea una apariencia pulida sin perder naturalidad.



Coleta rizada alta

La coleta es uno de los peinados más simples, pero en cabello rizado puede verse especialmente elegante. Al dejar que los rizos caigan con volumen, se logra un look moderno y dinámico.

Recogido trenzado

Incorporar una pequeña trenza lateral antes de recoger el cabello añade textura y detalle al peinado. Este tipo de recogido funciona muy bien para eventos o ocasiones especiales.

¿Cómo lograr peinados recogidos curly que duren más tiempo?

Los expertos recomiendan preparar el cabello antes de realizar cualquier recogido. La estilista especializada en cabello rizado Lorraine Massey, creadora del método Curly Girl, explica que la hidratación es clave para que los rizos mantengan su forma y definición.

Utilizar cremas definidoras, geles ligeros o sprays hidratantes ayuda a controlar el frizz y mantener el volumen natural del cabello. También es recomendable trabajar con el cabello ligeramente húmedo o con rizos previamente definidos.

Además, los accesorios como horquillas, scrunchies de tela o pinzas grandes pueden facilitar la creación de peinados rápidos sin dañar el cabello. Gracias a su textura natural, el cabello rizado permite crear recogidos elegantes en pocos minutos.