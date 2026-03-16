8 diseños de uñas cortas que puedes usar en la primavera 2026: bonitas y sencillas

Entre las tendencias de manicure que triunfarán en la primavera 2026, están los diseños de uñas cortas que son sencillas, pero se ven hermosas para cualquier ocasión. Y es que al tratarse de un estilo discreto y muy versátil, se puede combinar con diferentes colores y técnicas para lucir manos impecables en la oficina, salidas casuales o hasta fiestas formales.

Uñas cortas que le quedan a todas: 8 diseños que serán tendencia en la primavera 2026

Con rayas estilo "black and white" . El manicure con rayas verticales estilizan las manos al instante (igual que lo hace la punta almendrada)



. Diseños de uñas tipo aura. Una de las técnicas en "nail art" que sigue ganando popularidad, son los diseños de uñas con efecto aura que se fusionan dos tonos para resultados luminosos y delicados.

8 diseños de uñas cortas que sí les favorecen a todas|Pinterest

Manicure de animal print elegante . Si piensas que el animal print no puede verse elegante, estás más que equivocada, pues en realidad sí es posible hacer modelos sofisticados. Una opción infalible so los que tienen estampados de vaquita y toques holográficos, para lograr diseños de uñas vaqueras lindísimos



. Si piensas que el animal print no puede verse elegante, estás más que equivocada, pues en realidad sí es posible hacer modelos sofisticados. Una opción infalible so los que tienen estampados de vaquita y toques holográficos, para lograr Con efecto tornasol . El brillo nunca es suficiente, mucho menos cuando se trata de estilos de manicure para usar en marzo 2026 . Prueba con modelos de efecto tornasol que cambien con la luz.



. El brillo nunca es suficiente, mucho menos cuando se trata de estilos de . Prueba con modelos de efecto tornasol que cambien con la luz. Diseños de uñas con flores minimalistas. Aunque durante la primavera los diseños de uñas con flores son muy populares, no significa que deba caerse en lo aburrido. Prueba con las inspiraciones minimalistas que solo trazan la estructura de los pétalos.

8 diseños de uñas cortas que sí les favorecen a todas|Pinterest

Diseños de uñas cortas tipo "ojo de gato" con moñitos . Los manicures de efecto "cat eye" siguen arrasando por lo hermosas que se ven en todos los colores, pues brillan de una manera espectacular que le favorece a todos los tonos de piel. Para darle un toque distinto, deja un par de dedos libres y dibuja moñitos.



. Los manicures de efecto "cat eye" siguen arrasando por lo hermosas que se ven en todos los colores, pues brillan de una manera espectacular que le favorece a todos los tonos de piel. Para darle un toque distinto, deja un par de dedos libres y dibuja moñitos. Punta francesa divertida . El hecho de que la manicura francesa lleve años siendo un referente de elegancia, no implica que deba verse anticuada. Y para evitarlo, se puede transformar con inspiraciones creativas que alteren la punta recta por curvas.



. El hecho de que la manicura francesa lleve años siendo un referente de elegancia, no implica que deba verse anticuada. Y para evitarlo, se puede transformar con inspiraciones creativas que alteren la punta recta por curvas. Manicure cuadrado con detalles en dorado. Si quieres que tus diseños de uñas cortas se vean elegantes, límalas para que tengan un acabado cuadrado que estilice las manos. Como complemento, las aplicaciones en tonos doradas quedan perfectas para el "nail art" de marzo 2026